हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव 2026 को लेकर AIMIM ने जारी की पहली लिस्ट, इन 7 उम्मीदवारों के हैं नाम

BMC चुनाव 2026 को लेकर AIMIM ने जारी की पहली लिस्ट, इन 7 उम्मीदवारों के हैं नाम

BMC Election 2026: AIMIM ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 के लिए सात उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इसके साथ ही महाराष्ट्र के अन्य निकाय चुनावों के लिए भी छह नामों की घोषणा की गई है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 27 Dec 2025 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव को लेकर AIMIM ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. यह घोषणा AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर की गई है. आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 को देखते हुए यह सूची राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है. इससे साफ है कि AIMIM ने मुंबई के स्थानीय निकाय चुनाव में सक्रिय और संगठित तैयारी शुरू कर दी है.

ये हैं 7 उम्मीदवारों के नाम

बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के तहत AIMIM ने मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र 171 के अंतर्गत आने वाले वार्डों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं. वार्ड नंबर 134 से मेहजबीं अतीक अहमद खान को महिला उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है. वार्ड नंबर 135 से खान इरशाद असलम अली, वार्ड 136 से मोहम्मद जमीर मोहम्मद मुर्तुजा कुरैशी, वार्ड 137 से शमीर रमजान पटेल और वार्ड 138 से रोशन इरफान शेख को ओबीसी श्रेणी से उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं वार्ड 139 से शबाना मोहम्मद आतिफ शेख महिला उम्मीदवार होंगी और वार्ड 140 से विजय तातोबा उबाले को एससी वर्ग से टिकट दिया गया है. इन नामों से AIMIM ने सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास किया है.

बीएमसी के अलावा AIMIM ने महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के लिए भी छह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. अहमदनगर के प्रभाग 4 से शहनाज खालिद शेख, सलमा जाबिर शेख, शाहबाज अहमद सैयद और समद वहाब खान को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके साथ ही लातूर के वार्ड 4 से सुमैय्या मुहम्मद अली शेख को मैदान में उतारा गया है. परभणी से आलिया अंजुम मोहम्मद गौस जैन को उम्मीदवार घोषित किया गया है. पार्टी की यह सूची राज्य स्तर पर AIMIM की मौजूदगी को मजबूत करने की रणनीति को दर्शाती है.

15 जनवरी को मतदान, 16 को नतीजे

मुंबई नगर निगम चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन स्वीकार करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी. नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर 2025 को की जाएगी. उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 02 जनवरी 2026 तय की गई है. चुनाव चिह्न का आवंटन 03 जनवरी 2026 को होगा और उसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. मतदान 15 जनवरी 2026 को कराया जाएगा जबकि मतगणना 16 जनवरी 2026 को होगी. इस कार्यक्रम के साथ बीएमसी चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है.

Published at : 27 Dec 2025 01:09 PM (IST)
BMC Election AIMIM BMC Election 2026 Mumbai Local Election BMC Polls
