छत्रपति संभाजीनगर में आपस में भिड़े AIMIM कार्यकर्ता, हाथापाई की आई नौबत, जानें विवाद की वजह

महाराष्ट्र में जारी निकाय चुनाव के संग्राम के बीच छत्रपति संभाजीनगर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) पार्टी के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ है, बताया गया है कि टिकट न मिलने से नाराज दूसरे गुट के लोगों ने विरोध कर दिया, दोनों गुटों के बीच नौबत हाथापाई तक आ गई. एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद से स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

दरअसल, छत्रपति संभाजीनगर शहर के किराडपुरा इलाके में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) पार्टी के दो गुटों के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला है. यहां वार्ड नंबर 12 से मोहम्मद इसरार को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था. इस फैसले की खुशी में उनके समर्थकों ने एक भव्य रैली निकाली.

AIMIM पार्टी के दूसरे गुट ने किया विरोध

वार्ड नंबर 12 से मोहम्मद इसरार को एआईएमआईएम से प्रत्याशी बनाए जाने की खुशी में निकाली गई यह रैली जैसे किराडपुरा इलाके में पहुंची, तो पार्टी के दूसरे गुट ने इसका विरोध किया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. इस विवाद का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों गुट के लोग धक्का-मुक्की करते भी देख जा रहे हैं.

हाजी इसाक भी चुनाव लड़ने के थे इच्छुक

आपको बता दें कि इस टकराव की मुख्य वजह यह थी कि वार्ड नंबर 12 से हाजी इसाक भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे. पार्टी द्वारा मोहम्मद इसरार के नाम पर मुहर लगने से हाजी इसाक के समर्थक नाराज हो गए थे. इसरार समर्थकों की रैली जैसे ही किराडपुरा पहुंची तो हाजी इसाक के समर्थकों ने उसे रोक दिया.

एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की वायरल वीडियो के संबंध में बताया गया है कि पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों गुटों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इस विवाद के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

