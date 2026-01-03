बीएमसी चुनाव 2026: नामांकन के बाद 453 उम्मीदवारों ने वापस लिए नाम, अब मैदान में 1729 प्रत्याशी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव 2025-26 में नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हैं. शुक्रवार 2 जनवरी को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी. जिसमें कुल 453 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए. इसके बाद अब चुनाव के मैदान में कुल 1,729 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे.

बीएमसी जनसंपर्क विभाग के अनुसार शनिवार 3 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा. चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी शनिवार को ही प्रकाशित कर दी जाएगी.

1,729 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में

बीएमसी द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस बार चुनावी प्रक्रिया में 23 से 30 दिसंबर 2025 के बीच 11,391 नामांकन पत्र वितरित किए गए. जिनमें से 31 दिसंबर अंतिम दिन तक 2,516 नामांकन दाखिल हुए. 31 दिसंबर 2025 को हुई जांच में 164 नामांकन अवैध पाए गए, जबकि 2,185 नामांकन वैध रहे.

2 जनवरी 2026 को उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी. सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी की अवधि में 453 नामांकन वापस हुए. इस पूरी प्रक्रिया के बाद चुनाव के मैदान में अब 1,729 उम्मीदवार रह गए हैं. जो इस चुनाव में हिस्सा लेंगे. मुंबई के सभी 23 रिटर्निंग अफसरों के क्षेत्र में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से हुई. जिसके बाद अब चुनाव की स्थिति साफ़ हो गई है.

विभागवार स्थिति (वापस/मैदान में)

ए+बी+ई (19/92), सी+डी (05/44), एफ दक्षिण (21/50), जी दक्षिण (14/51), जी उत्तर (18/109), एफ उत्तर (25/93), एल (20/76), एल (24/74), एम पूर्व (41/121), एम पूर्व+एम पश्चिम (44/97), एन (34/88), एस (15/70), टी (24/79), एच पूर्व (25/87), के पूर्व+एच पश्चिम (12/58), के पश्चिम+के पूर्व (18/82), के पश्चिम (18/104), पी दक्षिण (14/56), पी पूर्व (21/81), पी उत्तर (11/60), आर दक्षिण (10/83), आर मध्य (07/35), आर उत्तर (13/39)

इस बार बीएमसी चुनाव में वोटिंग से पहले ही नोमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन पाँच सीटों पर बीजेपी के पांच प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं. जो भाजपा के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है

चुनाव में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और तेज हो जाएगा. आने वाले दिनों में तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे.

मेरठ: निजी अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत, पत्नी ने लगाया धक्का देने का आरोप



