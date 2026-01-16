महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बाद रिजल्ट के लिए वोटों की गिनती जारी है. हालांकि सभी की नजरें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर हैं, क्योंकि 2017 के बाद पहली बार चुनाव कराए गए हैं. बीएमसी के 227 वार्डों पर 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को चुनाव हुए थे, आज शुक्रवार 16 जनवरी को वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से कई मतगणना केंद्रों पर शुरू हुई है. इस चुनाव में किस पार्टी को कितने उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, वह यहां जानें.