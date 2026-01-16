एक्सप्लोरर
BMC Election Results 2026: बीएमसी में किसने मारी बाजी, BJP गठबंधन और शिवसेना कहां से जीती? यहां देखें सीट वार रिजल्ट
BMC Election Results 2026: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के 227 वार्डों पर 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को चुनाव हुए थे, आज शुक्रवार 16 जनवरी को वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से कई मतगणना केंद्रों पर शुरू हुई है.
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बाद रिजल्ट के लिए वोटों की गिनती जारी है. हालांकि सभी की नजरें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर हैं, क्योंकि 2017 के बाद पहली बार चुनाव कराए गए हैं. बीएमसी के 227 वार्डों पर 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को चुनाव हुए थे, आज शुक्रवार 16 जनवरी को वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से कई मतगणना केंद्रों पर शुरू हुई है. इस चुनाव में किस पार्टी को कितने उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, वह यहां जानें.
