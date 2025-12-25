Maharashtra Civic Elections 2026: महाराष्ट्र में जैसे ही महानगरपालिका चुनाव 2026 का बिगुल बजा है, वैसे ही सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. नेताओं को मैदान में उतरकर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. दूसरी ओर, टिकट पाने की दौड़ में इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कई जगहों पर यह दौड़ अब “परिवार बनाम पार्टी” की बहस में बदलती नजर आ रही है.

छत्रपति संभाजीनगर में महायुति की तैयारी

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका चुनाव महायुति के बैनर तले लड़ा जाना तय माना जा रहा है. यहां बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) से करीब दो हजार इच्छुक उम्मीदवार सामने आए हैं. टिकट पाने के लिए जोरदार लॉबिंग चल रही है, लेकिन बड़े नेताओं, सांसदों और मंत्रियों की सिफारिशों ने समीकरण और जटिल कर दिए हैं. कई वार्डों में एक से अधिक दावेदार सामने होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

इस बार खास बात यह है कि कई नेता अपने बेटे-बेटी, पत्नी या भाई-बहन के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं. इससे पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ा है. चर्चा है कि इस “वजन” का असर उम्मीदवारों की अंतिम सूची में साफ दिखेगा.

शिवसेना (शिंदे गुट)

पालकमंत्री संजय सिरसाट: बेटे सिद्धांत और बेटी हर्षदा के लिए टिकट की मांग

विधायक प्रदीप जैस्वाल: बेटे ऋषिकेश के लिए दावेदारी

पूर्व विधायक किशनचंद तणवाणी: बेटे और भाई के लिए टिकट

पूर्व महापौर नंदू घोडेले और विकास जैन: खुद और पत्नी—दोनों के लिए टिकट

बीजेपी

सांसद भागवत कराड: बेटे हर्षवर्धन और बहन उज्वला दहिफळे के लिए मांग

विधायक नारायण कुचे: पत्नी शीतल के लिए दावेदारी

विधायक संजय केनेकर: बेटे हर्षवर्धन के लिए टिकट

गुजरात के मंत्री सी.आर. पाटील की बेटी धर्मिष्ठा चव्हाण भी इच्छुक

शिवसेना (ठाकरे गुट)

अंबादास दानवे: भाई राजेंद्र दानवे के लिए टिकट

चंद्रकांत खैरे: बेटे ऋषिकेश और भतीजे सचिन के लिए दावेदारी

इसके अलावा, इम्तियाज जलील के बेटे बिलाल के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है.

कोल्हापुर में भी सियासी हलचल

कोल्हापुर में भी नेताओं के बेटे मैदान में उतरने को तैयार हैं.

सांसद धनंजय महाडिक के बेटे कृष्णराज महाडिक के बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना

शिवसेना (शिंदे) विधायक राजेश क्षीरसागर के बेटे ऋतुराज और पूर्व विधायक जयश्री जाधव के बेटे सत्यजित जाधव भी दावेदार बताए जा रहे हैं.

पिंपरी-चिंचवड़ में भी पारिवारिक राजनीति सुर्खियों में है.