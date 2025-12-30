महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़े ऐलान किए हैं. एक प्रेस वार्ता में आप नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आगामी चुनावों के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया.

आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि अगर बीएमसी में आप की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली देंगे.आप ने 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करने की घोषणा भी की है. इसके अलावा आप ने 24 घंटे फ्री पानी का भी ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि 20 हजार लीटर तक फ्री पानी दिया जाएगा.

आप ने कहा है कि अगर वह बीएमसी चुनाव जीतती है तो क्षेत्र के बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था मिलेगी जिसमें बच्चों को फ्री बस पास भी मिलेंगे.

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य संबंधी मुफ्त सुविधाएं दी जाएंगी. पार्टी ने बीएमसी क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खोलने के ऐलान भी किए हैं. पार्टी ने बीएमसी के मतदाताओं से पर्यावरण संबंधी वादे भी किए हैं.

सड़कों को गड्ढामुक्त करने का वादा

आप ने बेस्ट की सेवाओं को और सुदृढ़ करने के साथ ही सड़कों को गड्ढामुक्त करने का दावा किया है. आप ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 10,000 बसों की फ्लीट जनता को उपलब्ध कराई जाएगी. महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलेगी.



शरद पवार की पार्टी बोली, 'BJP की मदद करना चाहती है कांग्रेस', इस नगर निगम में अलग लड़ने का ऐलान



पार्टी ने जनता से सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट लगवाने का भी वादा किया है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सभी को घर मिलेगा. साथ ही किराए के घरों में रहने वालों को भी राहत दी जाएगी. आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि लाइसेंसिंग की सुविधा को सामान्य करते हुए बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया जाएगा.

अपने 10वें वादे के तहत आपने कहा है कि अगर वह चुनकर आई तो करप्शन फ्री बीएमसी बनाएगी.