शरद पवार की पार्टी बोली, 'BJP की मदद करना चाहती है कांग्रेस', इस नगर निगम में अलग लड़ने का ऐलान

महा विकास आघाडी (एमवीए) के घटक दल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद पवार नागपुर नगर निगम चुनाव अलग-अलग लड़ेंगे. शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने सहयोगी दल पर 15 सीट आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया है. शरद पवार गुट के नागपुर इकाई के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ सोमवार रात तक चर्चा जारी रही लेकिन बाद में नेताओं ने हमारे फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया जिससे संकेत मिलता है कि वे गठबंधन नहीं करना चाहते.

कांग्रेस ने मांग को नजरअंदाज कर दिया- पेठे

पेठे ने कहा कि एनसीपी (SP) ने शुरू में 25 सीट मांगी थीं लेकिन बाद में 15 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उसकी मांग को नजरअंदाज कर दिया. एनसीपी (SP) नेता ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी की मदद करना चाहती है और उसने हमारे साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है.’’

2017 में नागपुर नगर निगम के क्या रहे थे नतीजे?

इससे पहले, 2017 में 151 सदस्यीय नागपुर निकाय के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 108 सीट, कांग्रेस ने 28 सीट, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10 सीट, शिवसेना (अविभाजित) ने दो सीट और एनसीपी (अविभाजित) ने एक सीट जीती थी.

लगातार तीन बार से जीतती रही है बीजेपी

2002 में यहां कांग्रेस जीती थी. इसके बाद 2007 से यहां बीजेपी जीतती आई है. 2007, 2012 और 2017 तीन बार से बीजेपी यहां जीतती आई है. साल 2002 में यहां 49.07 फीसदी वोटिंग हुई थी. 2007 में ये बढ़कर 56.28 फीसदी हो गई. 2012 में वोटिंग परसेंटेज घटकर 52 फीसदी हो गई. 2017 में यहां हुए नगर निगम चुनाव में 53.72 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी.

महाराष्ट्र में कुल 29 महानगर पालिका

महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और अगले दिन मतगणना होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार यानी आज है, जबकि दो जनवरी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है और उम्मीदवारों की अंतिम सूची तीन जनवरी को प्रकाशित की जाएगी.