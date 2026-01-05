महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर कटाक्ष किया. उन्होंने अमित साटम को लेकर कहा कि कौन चाटम? अब उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई. इस बीच मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने उनके बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने बयान को लेकर कहा कि उद्धव मामू ने मेरे उपनाम का अपमान कर मध्यमवर्गीय मराठी और कोंकणी मराठी समाज का अपमान किया है. उद्धव ठाकरे ने ये गाली हर मराठी आदमी को दी है. इस गाली का जवाब 15 तारीख को मराठी जनता देगी.

जिहादी ताकत मुंबई पर कब्जा करना चाहती है- अमित साटम

अमित साटम ने आगे कहा कि जोहरान ममदनी ने उमर खालिद के लिए सहानुभूति व्यक्त की. ऐसे उमर खालिद के समर्थन के लिए आदित्य ठाकरे एक मंच पर पहुंचे थे. इसलिए उद्धव मामू को मुंबई का इस्लामीकरण नहीं करने देंगे.

अंतरराष्ट्रीय जिहादी ताकत मुंबई पर कब्जा करना चाहती है. मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं. इसी साजिश के तहत मुंबई पर भी आंखें जमा रखी हैं. उद्धव भी भागीदार हैं उनके बयान से साफ होता है.

उद्धव ठाकरे पर बोला तीखा हमला

उद्धव ठाकरे के बयान, 'भाजपा आई तो मुंबई बनेगा अदानिस्तान का जवाब देते हुए अमित साटम ने कहा कि उद्धव जीते तो मुंबई बनेगा पाकिस्तान. क्योंकि उद्धव ठाकरे की नीति और नियत है, उनके प्रचार बम ब्लास्ट का आरोपी करता है. उनके प्रचार में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए.

उन्होंने आगे कहा कि दंगे के आरोपी राशिद मामू को अपनी पार्टी में शामिल किया है. अपने मैनिफेस्टो में मराठी शब्द का उपयोग नहीं किया. शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम के आगे हिंदूहृदय सम्राट नाम हटाया है. उद्धव ठाकरे ने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है. ममदानीकरण करना चाहते हैं.

उद्धव ठाकरे के ‘हिंदू हैं, हिंदी नहीं’ वाले बयान पर कहा कि उन्हें उर्दू चलती है, जर्मन-फ्रेंच चलती है. उनके बेटे को जर्मन चलता है. उन्होंने उर्दू भाषा भवन की मांग की उन्हें हिंदी से एलर्जी है. विधानसभा में करारा जवाब जनता ने दिया था अब मुंबई की जनता भगवा तूफान लाने वाली है.

वारिस पठान को लेकर क्या बोले अमित साटम

वारिस पठान ने हाल ही में कहा था कि कलमा पढ़ने वाली मेयर बनेगी। इस पर अमित साटम ने कहा कि वारिस पठान से अपेक्षा नहीं है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने वारिस के बयान पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, उनकी नियत साफ है.

अमित साटम ने कहा कि चुनाव में एक परिवार दांव पर लगा है. वो परिवार जिसे हर हफ्ते की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से कमीशन मिलता था. अब उनका कमीशन दाव पर है. BMC एक परिवार की जागीर नहीं है. अगर कोई ठाकरे ब्रांड था तो हिंदुहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे थे.

ओवैसी को लेकर क्या बोले?

असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि वह समाज विरोधी और देशविरोधी बयान देते आए है. हमारा आक्षेप धर्म पर नहीं है लेकिन जो वंदे मातरम का विरोध करेगा, जो भारत माता की जय का विरोध करेगा हम उनका विरोध करेंगे. पीएम मोदी जो योजनाएं लाए हैं वो नहीं देखा की उसका फायदा किसी एक धर्म को होगा दूसरे को नहीं. हमारा किसी पूजा उपासना पद्धति का विरोध नहीं है.

अमित साटम ने आगे कहा कि बीएमसी का चुनावी सीन कॉमेडी जैसा है. आधी रात को किसी मुंबईकर को पूछेंगे की मुंबई में मेट्रो , कोस्टल रोड , BDD चाल वालों को फ्लैट किसने दिया. लोग बता देंगे इसका काम देवा भाऊ सरकार और एकनाथ शिंदे ने किया. इसका फाइनल जवाब 15 को जनता देगी.

शेख हसीना को लेकर क्या बोले अमित साटम?

असदुद्दीन ओवैसी ने शेख हसीना के भारत में रहने पर सवाल उठाया था. इस पर अमित साटम ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे है. हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है. ऐसे में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को IPL में सहभागी नहीं होने देंगे. ओवैसी जिहादी इस्लामिक एंटी फंडामेंटलिस्ट की तरफदारी करेंगे तो इसका जवाब हम देंगे.