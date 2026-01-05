हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: उद्धव ठाकरे के 'चाटम' वाले बयान पर अमित साटम का पलटवार, बोले- '15 को मराठी जनता देगी जवाब'

मुंबई: उद्धव ठाकरे के 'चाटम' वाले बयान पर अमित साटम का पलटवार, बोले- '15 को मराठी जनता देगी जवाब'

BMC Election 2025: उद्धव ठाकरे ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष को गलत नाम से संबोधित किया है. इस पर बीजेपी नेता अमित साटम ने प्रतिक्रिया दी है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jan 2026 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर कटाक्ष किया. उन्होंने अमित साटम को लेकर कहा कि कौन चाटम? अब उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई. इस बीच मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने उनके बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने बयान को लेकर कहा कि उद्धव मामू ने मेरे उपनाम का अपमान कर मध्यमवर्गीय मराठी और कोंकणी मराठी समाज का अपमान किया है. उद्धव ठाकरे ने ये गाली हर मराठी आदमी को दी है. इस गाली का जवाब 15 तारीख को मराठी जनता देगी.

जिहादी ताकत मुंबई पर कब्जा करना चाहती है- अमित साटम

अमित साटम ने आगे कहा कि जोहरान ममदनी ने उमर खालिद के लिए सहानुभूति व्यक्त की. ऐसे उमर खालिद के समर्थन के लिए आदित्य ठाकरे एक मंच पर पहुंचे थे. इसलिए उद्धव मामू को मुंबई का इस्लामीकरण नहीं करने देंगे. 

अंतरराष्ट्रीय जिहादी ताकत मुंबई पर कब्जा करना चाहती है. मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं. इसी साजिश के तहत मुंबई पर भी आंखें जमा रखी हैं. उद्धव भी भागीदार हैं उनके बयान से साफ होता है.

उद्धव ठाकरे पर बोला तीखा हमला

उद्धव ठाकरे के बयान, 'भाजपा आई तो मुंबई बनेगा अदानिस्तान का जवाब देते हुए अमित साटम ने कहा कि उद्धव जीते तो मुंबई बनेगा पाकिस्तान. क्योंकि उद्धव ठाकरे की नीति और नियत है, उनके प्रचार बम ब्लास्ट का आरोपी करता है. उनके प्रचार में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए.

उन्होंने आगे कहा कि दंगे के आरोपी राशिद मामू को अपनी पार्टी में शामिल किया है. अपने मैनिफेस्टो में मराठी शब्द का उपयोग नहीं किया. शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम के आगे हिंदूहृदय सम्राट नाम हटाया है. उद्धव ठाकरे ने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है. ममदानीकरण करना चाहते हैं.

उद्धव ठाकरे के ‘हिंदू हैं, हिंदी नहीं’ वाले बयान पर कहा कि उन्हें उर्दू चलती है, जर्मन-फ्रेंच चलती है. उनके बेटे को जर्मन चलता है. उन्होंने उर्दू भाषा भवन की मांग की उन्हें हिंदी से एलर्जी है. विधानसभा में करारा जवाब जनता ने दिया था अब मुंबई की जनता भगवा तूफान लाने वाली है.

वारिस पठान को लेकर क्या बोले अमित साटम

वारिस पठान ने हाल ही में कहा था कि कलमा पढ़ने वाली मेयर बनेगी। इस पर अमित साटम ने कहा कि वारिस पठान से अपेक्षा नहीं है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने वारिस के बयान पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, उनकी नियत साफ है.

अमित साटम ने कहा कि चुनाव में एक परिवार दांव पर लगा है. वो परिवार जिसे हर हफ्ते की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से कमीशन मिलता था. अब उनका कमीशन दाव पर है. BMC एक परिवार की जागीर नहीं है. अगर कोई ठाकरे ब्रांड था तो हिंदुहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे थे.

ओवैसी को लेकर क्या बोले?

असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि वह समाज विरोधी और देशविरोधी बयान देते आए है. हमारा आक्षेप धर्म पर नहीं है लेकिन जो वंदे मातरम का विरोध करेगा, जो भारत माता की जय का विरोध करेगा हम उनका विरोध करेंगे. पीएम मोदी जो योजनाएं लाए हैं वो नहीं देखा की उसका फायदा किसी एक धर्म को होगा दूसरे को नहीं. हमारा किसी पूजा उपासना पद्धति का विरोध नहीं है.

अमित साटम ने आगे कहा कि बीएमसी का चुनावी सीन कॉमेडी जैसा है. आधी रात को किसी मुंबईकर को पूछेंगे की मुंबई में मेट्रो , कोस्टल रोड , BDD चाल वालों को फ्लैट किसने दिया. लोग बता देंगे इसका काम देवा भाऊ सरकार और एकनाथ शिंदे ने किया. इसका फाइनल जवाब 15 को जनता देगी.

शेख हसीना को लेकर क्या बोले अमित साटम?

असदुद्दीन ओवैसी ने शेख हसीना के भारत में रहने पर सवाल उठाया था. इस पर अमित साटम ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे है. हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है. ऐसे में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को IPL में सहभागी नहीं होने देंगे. ओवैसी जिहादी इस्लामिक एंटी फंडामेंटलिस्ट की तरफदारी करेंगे तो इसका जवाब हम देंगे. 

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 05 Jan 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Uddhav Thackeray Amit Satam MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027: क्या हिंदू वोट में फूट डालकर 27 में सत्ता पाएगी सपा? | SP | BJP
UP Election 2027: ठाकुर-ब्राह्मण के बाद अब 'यादव' कार्ड क्यों? Congress का चौंकाने वाला खुलासा | SP
UP Election 2027: हिंदू से हिंदू लड़ाएंगे, 27 में सत्ता पाएंगे? | UP Brahmin Politics | SP | BJP
Delhi Bulldozer Action: DDA का बुलडोजर जमकर गरजा..कई सारे लोग हुए बेघर | Breaking | ABP News
Daman Fire Breaking: पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग..सब कुछ जलकर खाक! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक, वीडियो देख फैंस हैरान
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
ट्रेंडिंग
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
हेल्थ
Liver Cancer: लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget