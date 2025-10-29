हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BJP नेता नवनीत राणा को फिर मिली जान से मारने की धमकी, स्पीड पोस्ट से आया लेटर

BJP नेता नवनीत राणा को फिर मिली जान से मारने की धमकी, स्पीड पोस्ट से आया लेटर

Navneet Rana Death Threat: BJP नेता नवनीत राणा को हैदराबाद से स्पीड पोस्ट द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है. पुलिस ने जावेद नामक व्यक्ति की तलाश कर रही है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 29 Oct 2025 11:49 AM (IST)
महाराष्ट्र की बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है. इस बार धमकी स्पीड पोस्ट के जरिए आए एक पत्र में लिखकर भेजी गई है. यह लेटर हैदराबाद से आया है. धमकी मिलने के बाद बीजेपी नेता ने इसकी शिकायत अमरावती के राजापेठ पुलिस स्टेशन में की, जिसके आधार पर पुलिस ने असंज्ञेय मामला दर्ज किया है.

बताया जा रहा है कि नवनीत राणा के ऑफिस में मंगलवार (28 अक्टूबर) की शाम को एक लेटर रिसीव हुआ, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी लिखी गई थी. इतना ही नहीं, इस पत्र में बहुत ही अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है.

धमकी के पीछे के मकसद की तलाश में पुलिस

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह धमकी भरा पत्र हैदराबाद से जावेद नाम के एक व्यक्ति ने भेजा है. इस मामले में, नवनीत राणा के पर्सनल सेक्रेटरी मंगेश कोकाटे ने तुरंत राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत मिलते ही अमरावती क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत राणा के घर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. 

पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और धमकी देने वाले आरोपी जावेद की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पत्र किस मकसद से भेजा गया है. 

नवनीत राणा को पहले भी कई बार मिल चुकी हैं धमकियां 

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेता नवनीत राणा को इस तरह की धमकी मिली है. उन्हें पहले भी कई बार फोन या पत्र के माध्यम से ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं.

इससे पहले मई 2025 में नवनीत राणा के पास कथित तौर पर पाकिस्तान से एक फोन आया था. उस दौरान जब नवनीत राणा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, तब एफआईआर नहीं की गई थी. पुलिस की ओर से कहा गया था कि गैर-संज्ञेय शिकायतों में पुलिस बिना अदालत के आदेश के जांच शुरू नहीं कर सकती. यह तब की बात है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद नवनीत राणा ने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो जारी कर उसे खरी-खोटी सुनाई थी. 

नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 29 Oct 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Navneet Rana
प्राइवेसी पॉलिसी

