नागपुर में BJP का 'AB फॉर्म' ड्रामा, उम्मीदवार को घर में किया बंद, समर्थकों ने की नारेबाजी

महाराष्ट्र में महानगरपालिका के चुनाव के नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख 2 दिसंबर थी. जहां नागपुर के हजारी पहाड़ प्रभाग नंबर 13-डी में एक अलग ही ड्रामा देखने को मिला. जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किशन गावंडे और विजय होले दोनों को 1 ही वार्ड से 2 AB फॉर्म दिए थे, लेकिन नियम के अनुसार पार्टी से AB फॉर्म किसी एक ही उम्मीदवार को दिया जा सकता है ,जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि किशन गावंडे का फॉर्म रद्द कर दिया जाए और विजय होले बीजेपी के उम्मीदवारब बने रहेंगे. यह खबर सुनते ही किशन गावंडे के समर्थकों गुस्सा हो गए.

पार्टी के फैसले हुए स्थानी नागरिक और समर्थक नाराज

पार्टी के इस फैसले से स्थानी नागरिक और समर्थक नाराज हो गए. जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं एवं किसन गावंडे के समर्थकों ने तुरंत गावंडे के घर पर पहुंचकर उन्हें घर के अंदर ही बंद कर दिया. समर्थकों का कहना है कि उम्मीदवार घर के अंदर ही बंद रहेंगे ताकि वे चुनाव कार्यालय जाकर अपना नामांकन वापस ना ले सके, जिसके बाद उनके समर्थकों ने घर के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी. समर्थकों की ऐसी मंशा है कि किशन गावंडे अपना नाम वापस ना ले और चुनाव मैदान पर डटे रहे.

विधायक परिणय फुके ने करी बातचीत

भारतीय जनता पार्टी के किशन गावंडे के AB फॉर्म रद्द करने के बाद, अब वह निर्दलीय की भूमिका से ही चुनाव लड़ेंगे. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक परिणय फुको को किशन गावंडे से बातचीत करने के लिए भेजा. जहां गावंडे के समर्थकों दरवाजा नहीं खोल रहे थे. जिसके थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से विधायक परिणय फुके किशन गावंडे से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करना चाहते हैं एवं किसन गावंडे को अपने साथ लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए किसी अज्ञात जगह पर लेकर निकले गए