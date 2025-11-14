'महाराष्ट्र में जो हुआ, बिहार में भी...', बिहार नतीजों के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनावों में NDA की ऐतिहासिक जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिहार की जनता और NDA नेतृत्व को बधाई दी है. उन्होंने इस जीत को 'लैंडस्लाइड विक्ट्री' करार देते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा श्रेय बिहार की 'लाडली बहनों' (महिला मतदाताओं) को जाता है, जिन्होंने विकास के नाम पर भारी मतदान किया.

एकनाथ शिंदे ने पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जागरूक जनता ने 'जंगलराज' को पूरी तरह नकार दिया है और विकास के 'मंगलराज' को चुना है.

'6 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते थे लोग'

मीडिया से बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे ने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा, "लालू के समय में लोग शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और व्यापारी अपनी दुकानें जल्दी बंद कर देते थे. मैं वहां प्रचार के लिए गया था. लोग कहते थे कि रात को निकलना तो दूर की बात है, शाम को भी नहीं निकल सकते थे."

उन्होंने आगे कहा, "बिहार में सरेआम लूट होती थी, बलात्कार होता था. बिहार डर के साए में जी रहा था. लेकिन जब नीतीश कुमार जी को बिहार संभालने का मौका मिला, तो उन्होंने 20 साल के शासन में बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाए. आज बिहार में महिलाएं बिना डरे रोजगार कर सकती हैं. नीतीश कुमार ने सभी को सुरक्षा प्रदान की है."

'महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बहनों ने रचा इतिहास'

डिप्टी सीएम शिंदे ने इस जीत का श्रेय महिला मतदाताओं को देते हुए इसकी तुलना महाराष्ट्र के हालिया चुनावों से की. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में प्यारी बहनों ने जो इतिहास रचा, वही आज बिहार में दोहराया गया! महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी एनडीए को 'लॅण्डस्लाईड व्हीक्टरी’ मिली. मैं लाड़ली बहनों को बधाई देता हूँ, उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी."

'फेक नैरेटिव' हारा, 'काम पॉझिटिव' जीता

एकनाथ शिंदे ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की तिकड़ी की जीत बताया. उन्होंने कहा, "बिहार की जनता ने एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा पर मुहर लगाई है."

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव और विश्वसनीयता रंग लाई है. देश के गृह मंत्री आदरणीय अमितभाई शाह की 'चाणक्य नीति' कारगर साबित हुई है."

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "जनता ने 'महाअघाड़ी' के ‘फेक नैरेटिव’ को नकार दिया है. एक बार फिर साबित हो गया कि जनता की अदालत में झूठा नैरेटिव नहीं चलता, सिर्फ़ 'काम पॉझिटिव' ही चलता है." उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम मोदी के सहयोग से नीतीश कुमार अगले पांच साल बिहार में बहुत अच्छा काम करेंगे.