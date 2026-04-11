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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्ररेप के बाद टूटी हिम्मत! जहर खाकर दी जान… दरिंदगी की शिकार नाबालिग की इलाज के दौरान मौत

रेप के बाद टूटी हिम्मत! जहर खाकर दी जान… दरिंदगी की शिकार नाबालिग की इलाज के दौरान मौत

Beed Crime News: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती उसके चचेरे चाचा ने बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 04:23 PM (IST)
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Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के बीड जिले के केज तालुका गांव से एक बेहद शर्मनाक और चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ उसके चचेरे चाचा ने बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है. बलात्कार के बाद पीड़िता ने जहर खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई थी.

पिछले दो दिनों से पीड़िता का इलाज छत्रपति संभाजीनगर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था. लेकिन कल यानी शुक्रवार 10 तारीख को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले ने बीड जिले को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 5 अप्रैल को शाम 5 बजे के आसपास की है. केज तालुका के एक गांव में नाबालिग लड़की गोशाला से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसके चचेरे चाचा ने उसके साथ बलात्कार किया. इस घटना ने पीड़िता को मानसिक रूप से बुरी तरह प्रभावित किया. 

घटना के तुरंत बाद लड़की ने जहर खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की. जहर खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिवार वालों ने उसे तुरंत छत्रपति संभाजीनगर के घाटी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में रखा गया था. पुलिस उप-निरीक्षक उमेश निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद परिवार में मातम का शोक फैला हुआ है. 

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कारवाई की और आरोपी चचेरे चाचा को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों और परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है. 

Published at : 11 Apr 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Beed Crime News Minor Girl Rape Case
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