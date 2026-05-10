तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख और पार्टी के विधायक दल के नेता सी जोसेफ विजय ने रविवार (10 मई) को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई में नेहरू स्टेडियम में आयोजित रंगारंग समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम एमके स्टालिन की जमकर तारीफ की है. उन्होंने दावा किया कि थलापति विजय की सरकार बनाने के लिए स्टालिन ने भी आगे आकर सहयोग किया.

'विजय की सरकार बनवाने में खुद आगे आए स्टालिन'

आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, ''जब भी देश में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट बनेगी उसमें एमके स्टालिन का नाम जरूर होगा. क्या ही नेता हैं स्टालिन, खुद चुनाव हार गए लेकिन थलपति विजय की सरकार बनवाने में खुद आगे आए. 2 विधायकों को TVK प्रमुख को समर्थन देने के लिए राजी किया और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा दिया. अब विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है.''

जब भी देश में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट बनेगी उसमें MK STALIN का नाम जरूर होगा



क्या ही नेता है स्टालिन, खुद चुनाव हार गया लेकिन THALAPATHY VIJAY की सरकार बनवाने में खुद आगे आया



2 विधायकों को TVK प्रमुख को समर्थन देने के लिए राजी किया और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा… pic.twitter.com/zUGc3eoDaZ — Tejashwii Yadav (@TejashwiYdvRJD) May 10, 2026

सभी पार्टियों को स्टालिन से सीखने की जरूरत- तेजस्वी यादव

उन्होंने आगे कहा कि स्टालिन की जगह अगर बीजेपी का नेता होता तो अभी तक विजय की पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहा होता. देश की सभी पार्टियों को स्टालिन से सीखने की जरूरत है कि राजनीति में हमेशा दाव पेंच नहीं चलाने चाहिए.

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बहुमत के आंकड़े तक कैसे पहुंची विजय की पार्टी TVK?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में TVK बेहतर प्रदर्शन करते हुए 108 सीटों के साथ प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. बहुमत के लिए 118 की जरूरत थी लेकिन टीवीके इससे से 10 सीट पीछे रह गई. विजय ने चेन्नई की पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व, दोनों सीटों से जीत हासिल की थी. उन्हें बाद में एक सीट छोड़नी पड़ी, जिससे पार्टी का आंकड़ा 107 रह गया.

टीवीके को कांग्रेस के पांच विधायकों का समर्थन मिला, वहीं सीपीआई के 2 विधायक, सीपीआई-एम के दो विधायकों का समर्थन मिला, जिससे उनकी ताकत 116 तक पहुंची. शनिवार (09 मई) को विजय ने विदुथलाई चिरुथिगल काची के 4 विधायकों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल कर लिया. इससे 234 सदस्यीय विधानसभा में उनका आंकड़ा बहुमत (118) को पार कर गया और सरकार बनाने में सफलता मिल गई.

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