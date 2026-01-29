हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAjit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?

Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?

Ajit Pawar Last AI Audio: 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया. अब उनका एक AI ऑडियो आखिरी संदेश के तौर पर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आइए सुनते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 29 Jan 2026 10:36 AM (IST)
28 जनवरी को हुए बारामती प्लेन हादसा में महाराष्ट्र ने अपना एक डिप्टी सीएम अजित पवार खो दिया. इस हादसे के बाद से पूरा राज्य स्तब्ध है. इसी बीच अब अजित पवार का एक आखिरी संदेश एआई ऑडियो के तौर पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लोग खुब शेयर कर रहे हैं साथ ही बहुत भावुक भी हो रहे हैं.

अजित पवार का आखिरी संदेश

ऑडियो मराठी भाषा में है. अजित पवार की आवाज में ऑडियो में यह सुना जा सकता है कि 'मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सबके काम आ सका. हो सकता है मेरे स्वभाव से किसी को दुख हुआ हो, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं आम लोगों के काम आ सकूं. नियति किसी के हाथ में नहीं है. मेरे जाने के बाद भी विकास की गति नहीं थमनी चाहिए.'

वे महाराष्ट्र के लोगों से कहते हैं, 'उठो और काम पर लगो. मेरा महाराष्ट्र सदैव आगे रहेगा. अब मैं अलविदा कह रहा हूं. महाराष्ट्र काम रोकता नहीं है. मेरी कसम राजकाज करो, पर विकास की गति को मत रोको. आंसू पोंछो, रोओ मत. आखिरी पल में, मेरी आंखों के सामने तुम सबका चेहरा है. अपनी आखिरी सांस तक, मैं तुम्हारे साथ चला. मुझे गर्व है कि आज मैं खाली हाथ नहीं हूं. किस्मत का खेल चलता रहा और आज मेरा सफर रुक गया है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABPmajha (@abpmajhatv)

आज होगा अंतिम संस्कार

बता दें कि आज ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाना है. शरद पवार समेत कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे. वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को ले जा रही शवयात्रा अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर बढ़ रही है.

Published at : 29 Jan 2026 10:36 AM (IST)
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS Baramati Plane Crash
