महाराष्ट्र महानगरपालिका के चुनाव परिणामों में ‘इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र’ (इस्लाम पार्टी ) नासिक जिले के मालेगांव महानगरपालिका में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. इस्लाम पार्टी ने महानगरपालिका की 84 सीट में से 35 सीट जीती हैं, जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM) 21 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 18 सीट मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 5 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 सीट मिली हैं. मुस्लिम बहुल इस शहर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दो सीट ही मिल पाई हैं.

ऐसे में AIMIM को पीछे छोड़ते हुए कैसे इस्लाम पार्टी बढ़ रही मुस्लिम समाज में कामयाबी से इस समीकरण से समझिए.

इस्लाम पार्टी के संस्थापक आशिफ शेख रशीद है, जब नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दो हिस्से नहीं हुए थे नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता रहे आसिफ शेख रशीद ने अगस्त 2024 में इस्लाम पार्टी की स्थापना की थी. आसिफ NCP से विधायक भी रह चुके है. इससे पहले वो आसिफ कांग्रेस के साथ भी कम कर चुके है.

साल 2021 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने शरद पवार का दामन थामा था, उसके बाद अपनी ताकत को सही आंकते हुए और अपने राजनीतिक तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए आसिफ ने इस्लाम पार्टी बनाने का और चुनाव में अपने दम पर उतरने का निर्णय किया जिसका उनको भरपूर फायदा भी हुआ.

महानगरपालिका से पहले नगर निकाय में इस्लाम पार्टी के 65 उम्मीदवार निर्विरोध जीतकर आए थे और अब महानगरपालिका चुनाव में सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है.

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कई सभाएं मालेगांव में की उनके भाई विधायक, अकबरुद्दीन से लेकर कई नेता पहुंचे लेकिन मालेगांव में आसिफ की पकड़ ने उनके वोटर को डगमगाया नहीं और आखिर बड़ी जीत हासिल की.