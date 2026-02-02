'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस तो उद्धव गुट ने कहा, 'यही तो...'

एनसीपी के दोनों घटकों के विलय को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो अजित पवार उन्हें जरूर बताते. अब सीएम फडणवीस के बयान पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का तो हर परिवार में झगड़े करवाना ही काम है.

अरविंद सावंत ने कहा, "उनके घर का मामला है, ये बताएंगे क्या? यही तो भारतीय जनता पार्टी है. हर परिवार में वाद निर्माण करना, झगड़े करवाना, यही तो काम है. एक परिवार को तोड़ रहे हो आप, पुण्य का काम नहीं कर रहे हो. उनके ED वाले चमचे बैठे हैं न तीन-चार उनका काम है ये सब."

Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Arvind Sawant on CM Fadnavis’ remarks regarding NCP merger claims says, "How will they dictate matters of someone else’s household? This is exactly what the BJP does—create conflicts in every family. You are breaking a family. This is not good..." pic.twitter.com/l6SfSf9HI9 — IANS (@ians_india) February 2, 2026

सीएम फडणवीस ने क्या कहा था?

बता दें कि रविवार को सीएम फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों एनसीपी के विलय की चर्चा अंतिम चरण में होती तो अजित पवार उन्हें इसके बारे में जरूर बताते. फडणवीस ने हालांकि रविवार को कहा कि उन्हें अजित पवार की चाचा शरद पवार के साथ हुई बातचीत की जानकारी नहीं है और उन्हें 12 फरवरी की तारीख के बारे में भी नहीं पता. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘क्या एनसीपी के विलय की बातचीत हमारी जानकारी के बिना अंतिम रूप ले सकती है?

दरअसल, अजित पवार के निधन के बाद ये जानकारी सामने आई कि दोनों दल 12 फरवरी को विलय की घोषणा करने वाले थे. अजित पवार और शरद पवार के बीच बैठक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ये वीडियो 17 जनवरी का बताया गया.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर क्या बोले?

पाकिस्तान ने भारत के साथ टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है. इस पर उन्होंने कहा, "मैं तो स्वागत करता हूं. क्यों खेलना है इनके साथ. अभी हाल ही में खेले थे तब भी हमको गुस्सा आया था. जो देश हिंदुस्तान से नफरत करता है, हिंदुस्तान की हर चीज को बुरा कहने और करने की कोशिश करता रहता है, युद्ध हुआ न, और क्या चाहिए आपको. दुश्मनी करने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या खेलना है."