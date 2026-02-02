Maharashtra: पति ने फोन देने से किया इनकार, पत्नी ने 4 साल के मासूम को कुएं में फेंका, फिर किया सुसाइड
Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड में पति के फोन न देने से नाराज पत्नी ने अपने 4 साल के बच्चे को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.
Beed Crime News: महाराष्ट्र के बीड जिले के ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाली और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां पति ने मोबाइल फोन नहीं दिया, इस कारण से नाराज महिला ने अपने चार साल के बच्चे को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली, यह चौंकाने वाली बात पुलिस की जांच में सामने आई है.
जानकारी के मुताबिक, बीड तालुका के लिंबारुई गांव में एक कुएं में 31 दिसंबर 2025 को प्राजक्ता उर्फ रामेश्वर दराडे और उसके चार साल के बेटे वेदांत रामेश्वर दराडे के शव पाए गए थे. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था. उस समय ग्रामीण पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया था.
मोबाइल फोन को लेकर होता था विवाद
हालांकि, इस घटना की गहन जांच के बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है. पुलिस जांच में यह पता चला कि प्राजक्ता दराडे का पति के साथ मोबाइल फोन को लेकर बार-बार विवाद होता था. पति ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया था, जिससे वह मानसिक तनाव में थी.
मामले ने समाज में गहरी चिंता पैदा की
इसी तनाव में उसने एक चरम कदम उठाते हुए पहले अपने चार साल के बेटे को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. अब ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लोगों के लिए भी सदमा देने वाली है. स्थानीय लोग इस कृत्य को मानवता के खिलाफ भयानक घटना बता रहे हैं और इस मामले ने समाज में गहरी चिंता पैदा कर दी है.
