'हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या?', पृथ्वीराज चव्हाण का बेतुका बयान

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने बेतुका बयान दे डाला. उन्होंने कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे? उन्होंने कहा कि जो वेनेजुएला में जो हुआ इस तरह से कुछ भारत में भी होगा क्या? पूर्व सीएम ने कहा कि 50 फीसदी टैरिफ से कोई व्यापार संभव नहीं है. अमेरिका ने टैरिफ लगाकर एक तहर से भारत से जो माल निर्यात होता है उसको बंद कर दिया है.

50 फीसदी टैरिफ लगा दें- चव्हाण

सोमवार (5 जनवरी) को अपने बयान में पृथ्वीराज चव्हाण ने ये बात कही थी. उन्होंने ये भी कहा था, "अमेरिका में निर्यात से भारत के लोगों को जो भी मुनाफा होता था वो नहीं मिलेगा. भारत को ये सहन करना पड़ेगा. अब हमें दूसरा मार्केट खोजना होगा. इसकी कोशिश चल रही है. सिर्फ टैरिफ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और 50 फीसदी टैरिफ लगा दें. व्यापार तो पहले से ही बंद है. निर्यात तो हो नहीं रहा है."

Mumbai, Maharashtra: Congress leader Prithviraj Chavan says, "With a 50 percent tariff, trade is simply not possible. In effect, this amounts to blocking India–US trade, especially exports from India to the United States. Since a direct ban cannot be imposed, tariffs have been… pic.twitter.com/VY1QQVO3XL — IANS (@ians_india) January 6, 2026

'कांग्रेस के कुछ नेताओं में कितनी फ्रस्ट्रेशन'

पूर्व सीएम के बयान पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद्य ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "पृथ्वीराज चव्हाण को अच्छा नेता माना जाता था. लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले कुछ समय से उनके जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, वो दिखाता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं में कितनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है जो भारत विरोधी स्टेटमेंट देते हैं."

'आपको शर्म आनी चाहिए'

पूर्व डीजीपी ने आगे कहा, "पृथ्वीराज चव्हाण बोलते हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ, यही उम्मीद है कि मोदी जी को ट्रंप उठाकर ले जाएगा. ऐसा बोलने से पहले आपका सिर झुका क्यों नहीं? क्या आप देशवासी नहीं हो? आप चाहते हैं कि देश में ऐसा हो, आपको इतनी नफरत है मोदी जी से. आप सरकार की नीतियों की आलोचना करिए लेकिन आप अपने देश के खिलाफ बोलते हैं. आपकी बहुत घटिया सोच है, आपको शर्म आनी चाहिए."