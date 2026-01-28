'यह सब कैसे हुआ', अजित पवार के निधन के बाद बारामती पहुंचने पर शरद पवार ने लोगों से पूछा

शरद पवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. बारामती प्लेन क्रैश में उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को खो दिया. भतीजे की मौत की खबर सुनने के बाद शरद पवार बारामती पहुंचे. उनका वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में उनका बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है कि वो कितने दुखी हैं. शरद पवार हेलीकॉप्ट से बारामती पहुंचे. उनके साथ उनकी पत्नी प्रतिभा पवार भी थीं.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शरद पवार ने लोगों से पूछा, 'यह सब कैसे हुआ.' इसके बाद वो उस अस्पताल के लिए रवाना हो गए जहां अजित पवार का शव रखा गया है.

अजित पवार को अंतिम विदाई की तैयारी

बारामती में अजित पवार को अंतिम विदाई देने की तैयारी शुरू हो गई है. गुरुवार (29 जनवरी) को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. बारामती के विद्या प्रतिष्ठान, जहां अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां समर्थकों की भारी भीड़ है.

बता दें कि अजित पवार जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे तभी उनका प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया. विमान हादसा होते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे. अपने स्तर पर तुरंत मदद की. कुछ लोगों ने प्लेन में सवार लोगों को बचाने की भी कोशिश की लेकिन प्लेन क्रैश के बाद भड़की आग ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया.

घड़ी से हुई अजित पवार के शव की पहचान

इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई. हादसा इतना भयंकर था कि प्लेन में सवार सभी लोगों के शव बुरी तरह जल चुके थे. उनकी पहचान करना मुश्किल था. डिप्टी सीएम अजित पवार का शव भी बुरी तरह जल गया था जिसे सीधे तौर पर पहचानना आसान नहीं था. अजित पवार के हाथ की घड़ी से शव को पहचानने में मदद मिली.

कैसे हुआ हादसा?

अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक, मौसम की वजह से ये हादसा हुआ. पुणे-बारामती क्षेत्र में घना कोहरा था जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी. दावा है कि पायलट ने लैंडिंग का प्रयास किया लेकिन प्लेन रनवे पर नहीं उतरा. इसके बाद पायलट ने दूसरी बार फिर प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की लेकिन फिर नाकाम रहे. जानकारी के मुताबिक, लैंडिंग में दिक्कत आई तो पायलट ने मेडे कॉल से बात करने की कोशिश की और कुछ ही देर में खराब मौसम के कारण विमान रनवे से थोड़ी दूरी पर क्रैश हो गया. हालांकि विमान हादसे का असली कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है. हादसे का अंतिम कारण DGCA की रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा.