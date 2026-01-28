'पापा मैं वापस आकर मिलती हूं', बारामती प्लेन क्रैश की शिकार पिंकी माली के ये थे आखिरी शब्द

बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में क्रू मेंबर पिंकी माली की भी मौत हो गई. पिंकी के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. आखिरी बार परिजनों की पिंकी से बात हुई थी. परिजनों ने बताया कि वो 29 साल की थी. परिजनों के मुताबिक, अजित पवार के साथ पिंकी की ये चौथी यात्रा थी. परिजनों ने बताया कि पिंकी बहुत खुश थी और कहा था कि वो बारामती से नांदेड़ जाएगी.

पांच सालों से प्राइवेट चार्टर फ्लाइट में करती थी काम- पिता

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में पिंकी के पिता ने कहा, "पांच सालों से वो प्राइवेट चार्टर फ्लाइट में काम करती थी. आखिरी बार मतदान के दिन आई थी. वो लोग ठाणे में रहते हैं. मतदान के दिन आकर शाम तक हम लोगों के साथ थी. कल फोन किया मैं अजित दादा पवार के साथ बारामती जा रही हूं. पापा मैं वहां से नांदेड़ चली जाऊंगी. आने के बाद मिलती हूं, ऐसा बोला था. लास्ट वर्ड उसका यही था." पिता ने बताया, "उसकी शादी हो चुकी थी. बच्चे नहीं थे. परिवार में मैं, मेरा लड़का और पत्नी हैं."

मेरी साढ़ नौ बजे रात में उससे बात हुई थी- भाई

पिंकी के भाई ने रोते हुए कहा, "कल ही मेरी साढ़े नौ बजे रात में उससे बात हुई थी. वो इमरजेंसी में थी, उसने फोन कट कर दिया."

उसने मेरा सपना पूरा किया- पिता

पिता ने कहा, "हम लोगों पर दुखों का पहाड़ आ गया है. हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं. मैंने टैक्सी चलाकर बच्चों को बड़ा किया. बड़ी वाली बेटी को मैंने नर्स बनाया. पहले वो मॉडल बनना चाहती थी, दूसरा एयर होस्टेस बनना चाहती थी. मैंने एयर होस्टेस के लिए तैयार किया. उसने मेरा सपना पूरा किया." बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार का गुरुवार (29 जनवरी) को अंतिम संस्कार होगा.