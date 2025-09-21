बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने बड़ा बयान देकर प्रदेश के सियासी पारे को और चढ़ा दिया है. उन्होंने महायुति के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर साफ तौर से कहा है कि आगामी नगर पालिका चुनावों में हालात और मांग को देखते हुए इस पर फैसला लेंगे.

पुणे में मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, "हमने विधानसभा और लोकसभा चुनाव महायुति के साथ में रहकर लड़ा था, लेकिन आगामी नगर पालिका चुनावों के लिए हम हालात और मांग को देखकर निर्णय लेंगे."

BMC चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे महायुति के घटक दल?

उधर, महायुति के घटक दल बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के नेता कहते रहे हैं कि सभी मिलकर ही बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे. पिछले महीने अगस्त में महाराष्ट्र से बीजेपी नेता संजय उपाध्याय ने दावा किया था कि बीएमसी में महापौर महायुति का होगा.

बीएमसी में महापौर का पद महायुति के पास आएगा-संजय उपाध्याय

उन्होंने कहा था, ''पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में बीजेपी, महायुति गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी. गठबंधन की ताकत और रणनीति के दम पर बीएमसी में महापौर का पद महायुति के पास आएगा.''

बीएमसी चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भी पिछले महीने दावा किया था कि महायुति में शामिल पार्टियां साथ मिलकर लोकल बॉडी का चुनाव लड़ेगी. शिंदे ने इस चुनाव में जीत का भी भरोसा जताया था. बहरहाल बीएमसी चुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है लेकिन इस पर न सिर्फ मुंबई बल्कि देश की नजरें टिकी हुई हैं.