चुनाव से 2 दिन पहले अजित पवार के रणनीतिकार के ऑफिस पर क्राइम ब्रांच की रेड, क्या बोले डिप्टी CM?
Maharashtra News: महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव से ठीक पहले नरेश अरोड़ा के दफ्तर पर हुई छापेमारी को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि NCP कानून का सम्मान करती है और सहयोग करने में विश्वास रखती है.
महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों से दो दिन पहले अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार के ऑफिस पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है. पुणे में नरेश अरोड़ा के दफ्तर पर छापा मारा गया. डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि इस दौरान सभी जरूरी जानकारी दी गई और सहयोग किया गया. उन्होंने कहा कि एनसीपी ये साफ करना चाहती है कि हम नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था 'डिजाइन बॉक्स्ड' के साथ खड़ी है.
एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज (13 जनवरी) क्राइम ब्रांच के अधिकारी एनसीपी के लिए काम करने वाले नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था 'डिजाइनबॉक्स' के पुणे ऑफिस में जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से मौजूद थे. संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई प्रक्रिया के दौरान जरूरी जानकारी दी गई और पूरा सहयोग किया गया. इस प्रक्रिया में कोई आपत्तिजनक बात या अनियमितता नहीं पाई गई.''
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी कार्यरत असलेले श्री. नरेश अरोड़ा व त्यांची संस्था 'डिझाइनबॉक्स्ड' यांच्या पुणे कार्यालयात आज क्राईम ब्रँचचे काही अधिकारी माहिती घेण्याच्या उद्देशाने उपस्थित झाले होते.— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 13, 2026
संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक ती माहिती देण्यात आली असून…
NCP कानून का सम्मान करती है- अजित पवार
उन्होंने आगे लिखा, ''एनसीपी यह साफ करना चाहती है कि इस पूरे मामले में पार्टी नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था 'डिजाइनबॉक्स' के साथ मजबूती से खड़ी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कानून का सम्मान करती है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करने में विश्वास रखती है. इस मामले में भी संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया गया है.
कोई भ्रम या अफवाहें न फैलाई जाएं- अजित पवार
हम जोर देकर अपील करते हैं कि इस मामले पर कोई भ्रम, अफवाहें या अनावश्यक बातें न फैलाई जाएं. हमारा रुख है कि कोई भी नतीजा सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए. इस पूरे मामले पर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) धैर्य, जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ अपना पक्ष रख रही है.
'नरेश अरोड़ा के यहां छापे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला'
वहीं, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''नरेश अरोड़ा और DesignBoxed के बारे में कुछ रिपोर्ट्स को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है. तथ्य साफ हैं. अधिकारियों ने रूटीन जानकारी मांगी थी, पूरा सहयोग दिया गया, और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला. NCP, उनके संगठन के साथ मजबूती से खड़ी है. हम कानून के शासन का सम्मान करते हैं और सभी से तथ्यों पर भरोसा करने का आग्रह करते हैं, अटकलों या मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं.''
