BMC चुनाव को लेकर पुख्ता सुरक्षा, 25000 पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में अधिकारियों की तैनाती

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 को लेकर मुंबई में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुंबई के सभी 227 प्रभागों में 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी 2026 को मतगणना की जाएगी. चुनाव के दौरान शहर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किया है.

BMC चुनाव को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती

बीएमसी चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन मुंबई भर में सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात रहेगा. इसमें 25000 पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में सीनियर अधिकारी भी शामिल रहेंगे. 10 एडिशनल पुलिस कमिश्नर और 33 डीसीपी तैनात रहेंगे. इसके अलावा 84 एसीपी और 3000 से अधिक अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे.

10 अपर पुलिस आयुक्त

33 पुलिस उपायुक्त

84 सहायक पुलिस आयुक्त

3,000 से अधिक पुलिस अधिकारी

25,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी

आपात स्थिति से निपटने के लिए खास तैयारी

इसके अलावा संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाकों में SRPF प्लाटून, QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम), BDDS (बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल स्क्वॉड), RCP प्लाटून और होमगार्ड्स की भी तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. वहीं किसी भी आपात स्थिति या पुलिस सहायता की जरूरत होने पर तुरंत 100 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.

BMC के 227 वार्डों में 1.03 करोड़ मतदाता लेंगे हिस्सा!

मुंबई बीएमसी समेत 29 महानगरपालिका चुनाव को लेकर हर दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार अभियान चलाया. वहीं मतदाताओं में भी उत्साह है. चुनाव आयोग ने 15 दिसंबर 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी. नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी. 30 दिसंबर 2025 नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी. बीएमसी चुनाव में 227 वार्डों में करीब 1.03 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. 15 जनवरी को वोटिंग के अगले दिन ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा.

2017 में बीएमसी चुनाव में किसे कितनी सीटें?

साल 2017 में हुए बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सबसे अधिक 84 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं बीजेपी ने भी कड़ी टक्कर दी थी. बीजेपी को 82 सीटों पर जीत मिली थी. कांग्रेस को 31 और एनसीपी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. वहीं राज ठाकरे की पार्टी MNS को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी. इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं.