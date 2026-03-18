Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में अगले 2 दिन बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र राज्य में गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन अब मौसम में फिर से बड़े बदलाव हुए हैं. मौसम विशेषज्ञ सानप के दिए गए मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों में विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. वर्तमान में विदर्भ और मराठवाड़ा के अधिकांश हिस्सों में भारी बादल छाए हुए हैं. पिछले दो दिनों से राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है, खासकर शाम के समय हवा में सुखद ठंडक महसूस हो रही है. भीषण गर्मी से नागरिकों को कुछ राहत मिली है, लेकिन बेमौसम बारिश का संकट गहरा गया है.

दो-तीन दिन बाद वातावरण में फिर से बदलाव होगा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बादल छाए रहने के कारण अगले 48 घंटों में बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम ओलावृष्टि की भी संभावना है. हालांकि, यह राहत अल्पकालिक होगी, दो-तीन दिन बाद वातावरण में फिर से बदलाव होगा और तापमान में वृद्धि होगी और गर्मी बढ़ेगी. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना के कारण कटाई के लिए तैयार फसलों को नुकसान हो सकता है. इसलिए, मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों और बागों की उचित देखभाल करें.

तूफानी बारिश की संभावना

विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में 20 मार्च तक दोपहर के बाद बादल छाए रहने और गरज के साथ तूफानी बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है. 18 से 20 मार्च के दौरान तूफानी बारिश की तीव्रता और क्षेत्र बढ़ने की संभावना है. इस दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर बादल छाए रहने के साथ तूफानी बारिश की संभावना है. कुछ जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 21 मार्च से मौसम स्थिर हो जाएगा.

मुंबई में 20 मार्च के दौरान हल्की बारिश की संभावना

गरज और बिजली चमकने के दौरान नागरिकों और किसानों को अपनी और अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. ऐसे समय में पेड़ों के नीचे, टिन शेड के नीचे, साथ ही ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे और बिजली लाइनों के पास खड़े होने से बचना चाहिए, यह भी अपील की गई है. वहीं, मुंबई शहर और उपनगरों के मौसम में भी बदलाव आया है. इस बीच, मुंबई में 20 मार्च के दौरान हल्की बारिश की संभावना है.