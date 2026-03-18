Maharashtra: शादी का झांसा देकर अगवा किया, फिर दूसरे जिले में ले जाकर नाबालिग लड़की को बेचा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ कथित रूप से हुई गंभीर आपराधिक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने इस मामले के संबंध में लड़की के कथित पति सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि लड़की को शादी का झांसा देकर पहले अगवा किया गया और फिर किसी और जिले में ले जाकर बेच दिया गया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़िता को 26 फरवरी को ठाणे के भिवंडी इलाके से एक दलाल और उसके साथियों ने अपने झांसे में ले लिया. उसे बेहतर जिंदगी और शादी का सपना दिखाया गया लेकिन असल में उसे मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले के पतोदा इलाके में एक व्यक्ति को सौंप दिया गया.

जबरन कराई शादी, फिर किया रेप

बताया जा रहा है कि लड़की की 27 फरवरी को जबरदस्ती शादी करवाई गई. इसके बाद उसे एक खेत में बने शेड में रखा गया, जहां उसके साथ बार-बार रेप किया गया. पुलिस के मुताबिक उसे 10 मार्च तक वहां बंदी बनाकर रखा गया. मामले की जानकारी मिलने के बाद ठाणे ग्रामीण पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और मुख्य आरोपी भाऊसाहेब तांबे सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. कुछ आरोपी बीड और कुछ भिवंडी के रहने वाले बताए जाते हैं. पुलिस ने तकनीकी सबूतों और स्थानीय जानकारी के आधार पर आरोपियों का पता लगाया.

पुलिस मामले की जांच कर रही

पडघा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट, बाल विवाह रोकथाम एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले को एक घटना तक सीमित नहीं किया जा सकता, इसमें एक संगठित गिरोह के शामिल होने की संभावना है. इस क्षेत्र में जांच चल रही है. पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और उसे जरूरी कानूनी और डॉक्टरी सहायता प्रदान की जा रही है.