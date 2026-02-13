'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवार का अर्थ केवल रक्त संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि 2 जुलाई 2023 को लिए गए राजनीतिक निर्णय के बाद अजित पवार के साथ आने वाले सभी लोग उनका परिवार हैं. दिवंगत डिप्टी सीएम के निधन को 'राजनीतिक रंग' देने पर उन्होंने दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ये अजित दादा के परिवार को कितनी गहरी चोट पहुंचा रहे होंगे और वे किस दर्द से गुजर रहे होंगे, इस पर ठहरकर सोचने की आवश्यकता है. शुक्रवार (13 फरवरी) को ठाणे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद परांजपे ने ये बातें कही.

एनसीपी नेता ने पार्टी की ओर से उन लोगों की भी निंदा की, जो उनके अनुसार अजित दादा के आकस्मिक निधन के बाद पिछले कुछ दिनों से दिए जा रहे बयानों को दिशा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा नहीं है.

'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए'

परांजपे ने कहा, "अजित दादा के दुखद निधन के बाद अंतिम संस्कार से पहले ही विलय को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं. उस समय ऐसे राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए था. प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने पार्टी का पक्ष रखा था. पहले दिन से ही पार्टी ने दुर्घटना की जांच की मांग की है." परांजपे ने दोहराया कि टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए.

28 जनवरी से जुड़े सवालों की जांच जरूरी- परांजपे

इसके आगे उन्होंने कहा, "रोहित पवार ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, उनकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए. आखिरी समय में कप्तान बदले जाने के पहलू की भी जांच होनी चाहिए. यह तोड़फोड़ थी या दुर्घटना, यह जांच से सामने आना चाहिए. पार्टी 27 जनवरी की घटनाओं को लेकर किए जा रहे राजनीतिक बयानों को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन 28 जनवरी से जुड़े सवालों की जांच जरूरी है. दादा के निधन के बाद उन्हें भावनात्मक शक्ति देने वाली सुनेत्रा पवार हैं." परांजपे ने कहा, "सुनेत्रा ताई पवार के विधायी पद पर चुने जाने के बाद वे सभी विधायकों से मुलाकात करेंगी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगी."

जनता को जानने का अधिकार- परांजपे

रोहित पवार द्वारा उठाए गए मुद्दों का जिक्र करते हुए परांजपे ने कहा कि सभी बातों की जांच होनी चाहिए. पहले दिन से यही पार्टी का रुख रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. जांच को आगे बढ़ने दिया जाए और उसके बाद ही निष्कर्ष निकाले जाएं. जांच से यह सामने आएगा कि वीएसआर में इंजन का रखरखाव कैसे किया जा रहा था और क्या विमान उड़ान के लिए उपयुक्त था. महाराष्ट्र की जनता को यह जानने का अधिकार है कि अजित दादा की मृत्यु के पीछे क्या कारण था?