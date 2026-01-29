महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बुधवार (28 जनवरी) की सुबह बेहद दुखद खबर लेकर आई. विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन की खबर सामने आते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह केवल पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है.

पूरी पार्टी और महाराष्ट्र शोक में

नवाब मलिक ने कहा, "सुबह विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु हो गई. यह हमारे लिए एक दुखद घटना है. पूरी पार्टी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से शोककुल है"

अपने निजी संबंधों को याद करते हुए नवाब मलिक भावुक हो गए. उन्होंने कहा, "हमें लगता है मेरा व्यक्तिगत जो संबंध उनसे रहा, जिस तरह से दादा हमारे साथ खड़े रहे, हमारे हर संकट में खड़े रहे, हमारा परिवार कभी भी उसे भुला नहीं सकता." उन्होंने बताया कि अजित पवार सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाले इंसान थे.

एक बेबाक और सेकुलर नेता

अजित पवार की राजनीतिक शैली पर बात करते हुए नवाब मलिक ने कहा, "एक ऐसा नेता जो हमेशा स्पष्ट रूप से जो भी चीजें थी, वो बोलने वाला नेता था और मैं तो कहता हूं कि महाराष्ट्र में एक सेकुलर नेता हमारे बीच से चला गया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती."

पार्टी परिवार के साथ, अंतिम संस्कार की तैयारी

नवाब मलिक ने आगे कहा, "हम इस दुख की घड़ी में सभी लोग परिवार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता भी जिस तरह से दादा ने जो भी कार्य किए, उसको याद रखें और पार्टी की तरफ से अलग-अलग कार्यक्रम होंगे."

उन्होंने अंतिम संस्कार की जानकारी देते हुए बताया, "अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में होगा और 9 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी." उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन आ गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा.