'अजित दादा अमर रहे' के नारों से गूंजा बारामती, NCP नेताओं की आंखें नम, आज अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में बुधवार, 28 जनवरी की सुबह एक दर्दनाक विमान हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री और NCP अध्यक्ष अजित पवार (66) का निधन हो गया. मुंबई से बारामती जा रहा चार्टर्ड विमान सुबह करीब 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया.

विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें अजित पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), एक सहयोगी और दो पायलट शामिल थे. हादसे की खबर मिलते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आज बारामती पहुंचने की संभावना है.

आज अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम

आज (29 जनवरी) अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुबह 11 बजे बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया जाएगा. अंतिम यात्रा विद्या प्रतिष्ठान कैंपस से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी और विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर संपन्न होगी. सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार स्थल पर लाया जाएगा. समर्थक अहिल्याबाई होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर और अंतिम यात्रा मार्ग पर सुबह से ही जुटने लगे, ताकि अपने नेता की एक झलक आखिरी बार देख सकें.

हर आंख में आंसू, ‘अजित दादा अमर रहें’ के नारे

इससे पहले 28 जनवरी को उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे वाहन में बारामती के अहिल्याबाई होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज से विद्या प्रतिष्ठान लाया गया, जहां रास्ते भर लोगों की आंखें नम रहीं और हर तरफ शोक का माहौल दिखा. अपने दिवंगत नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग और NCP कार्यकर्ता बारामती पहुंचे हैं. विद्या प्रतिष्ठान परिसर में पार्थिव शरीर के दर्शन के दौरान ‘अजित दादा अमर रहें’ और ‘अजित दादा लौट आओ’ जैसे नारे गूंजते रहे. कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी बिलख-बिलख कर रोते नजर आए. एनीसीपी नेताओं की आंखें भी नम रहीं. इसी बीच बारामती में देर रात उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की.





जांच तेज, पायलटों व अन्य मृतकों का पोस्टमॉर्टम पूरा

हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट कैप्टन शंभवी पाठक का पोस्टमॉर्टम बारामती के अहिल्याबाई होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिए गए. विमान परिचारक पिंकी माली का भी पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, लैंडिंग प्रयास के दौरान दुर्घटना हुई और कारणों की जांच जारी है.

जांच के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने ऑपरेटर कंपनी से एयरफ्रेम व इंजन लॉगबुक, ऑन-बोर्ड दस्तावेज, कार्य आदेश और निरीक्षण रिकॉर्ड जुटाए हैं. एएनआई के रिपोर्ट के अनुसार, रडार डेटा, सीसीटीवी फुटेज, एटीसी रिकॉर्डिंग और हॉटलाइन कम्युनिकेशन की भी जांच की जाएगी. आपात स्थिति में महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर भारतीय वायुसेना ने बारामती एयरपोर्ट पर अस्थायी एटीसी सेवाएं बहाल करने के लिए तकनीकी टीम तैनात की.