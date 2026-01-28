हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपरिवार के सदस्यों से मिलकर फूट फूट कर रोईं सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, भावुक कर देगा वीडियो

परिवार के सदस्यों से मिलकर फूट फूट कर रोईं सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, भावुक कर देगा वीडियो

Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनकी बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा पवार परिवार के अन्य सदस्यों से मिलकर फूट-फूट कर रोईं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Jan 2026 04:30 PM (IST)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की विमान हादसे में निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है.अजित दादा के परिवार में कोहराम मच गया है. चाचा शरद पवार समेत उनका पूरा परिवार बारामती में मौजूद है. इस बीच उनके परिवार की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं.

एनसीपी शरद गुट की सांसद और अजित दादा की बहन सुप्रिया सुले और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती में पवार परिवार के दूसरें सदस्यों से मिलते समय भावुक हो गईं. ये वीडियो जिसने भी देखा उसके आंसू छलक पड़े.

 

 

एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का परिवार (पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार) सभी बारामती में हैं.

गौरतलब है कि सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन की क्रैश लैंडिंग में अजीत पवार की मौत हो गई. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पुष्टि की कि विमान में सवार अजित पवार समेत सभी छह यात्रियों की मौत हो गई है.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Published at : 28 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS SUPRIYA SULE Baramati Plane Crash
