परिवार के सदस्यों से मिलकर फूट फूट कर रोईं सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, भावुक कर देगा वीडियो

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की विमान हादसे में निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है.अजित दादा के परिवार में कोहराम मच गया है. चाचा शरद पवार समेत उनका पूरा परिवार बारामती में मौजूद है. इस बीच उनके परिवार की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं.

एनसीपी शरद गुट की सांसद और अजित दादा की बहन सुप्रिया सुले और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती में पवार परिवार के दूसरें सदस्यों से मिलते समय भावुक हो गईं. ये वीडियो जिसने भी देखा उसके आंसू छलक पड़े.

एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का परिवार (पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार) सभी बारामती में हैं.

गौरतलब है कि सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन की क्रैश लैंडिंग में अजीत पवार की मौत हो गई. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पुष्टि की कि विमान में सवार अजित पवार समेत सभी छह यात्रियों की मौत हो गई है.