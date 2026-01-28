परिवार के सदस्यों से मिलकर फूट फूट कर रोईं सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, भावुक कर देगा वीडियो
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनकी बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा पवार परिवार के अन्य सदस्यों से मिलकर फूट-फूट कर रोईं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की विमान हादसे में निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है.अजित दादा के परिवार में कोहराम मच गया है. चाचा शरद पवार समेत उनका पूरा परिवार बारामती में मौजूद है. इस बीच उनके परिवार की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं.
एनसीपी शरद गुट की सांसद और अजित दादा की बहन सुप्रिया सुले और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती में पवार परिवार के दूसरें सदस्यों से मिलते समय भावुक हो गईं. ये वीडियो जिसने भी देखा उसके आंसू छलक पड़े.
#WATCH महाराष्ट्र: NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी - राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार बारामती में पवार परिवार के सदस्यों से मिलते समय भावुक हो गईं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026
आज सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन की क्रैश लैंडिंग में अजीत पवार की मौत हो गई। pic.twitter.com/aAIM4opZRj
एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का परिवार (पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार) सभी बारामती में हैं.
गौरतलब है कि सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन की क्रैश लैंडिंग में अजीत पवार की मौत हो गई. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पुष्टि की कि विमान में सवार अजित पवार समेत सभी छह यात्रियों की मौत हो गई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL