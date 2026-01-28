बारामती में हुए विमान हादसे से पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध है. वजह राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का हादसे में निधन. इस खबर के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है. सभी राजनीतिक पार्टियों के जाने माने नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शोक व्यक्त कर रहे हैं.

इसी बीच लातूर में महाराष्ट्र के मंत्री बाबासाहेब पाटिल और एनसीपी नेता विक्रम काले इस दुखद समाचार से टूटते नजर आए. एएनआई द्वारा जारी की वीडियो में देखा जा सकता है कि जब दोनों नेता भावुक होकर एक-दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े. पार्टी सूत्रों के अनुसार, जैसे ही अजित पवार के निधन की पुष्टि हुई, एनसीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई.

#WATCH | Latur, Maharashtra | Maharashtra Minister & NCP leader Babasahib Patil and NCP leader Vikram Kale tearfully mourn the demise of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar pic.twitter.com/gDdMVfYTlw — ANI (@ANI) January 28, 2026

दादा, आपका जाना मेरे लिए असहनीय- बाबासाहेब पाटिल

मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भावुक संदेश साझा किया है. उन्होंने लिखा, “माय दादा इज़ गॉन… दादा, आपका जाना मेरे लिए असहनीय है. राजनीति और सामाजिक जीवन में हम सबने आपसे प्रेरणा ली.” इस संदेश में उनके दर्द और अविश्वास की झलक साफ दिखी.

बाबासाहेब पाटिल ने अजित पवार को अपना मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि उनके निधन की खबर से सब कुछ बिखर-सा गया. उन्होंने लिखा कि दादा के जीवन की दौड़ आज समाप्त हो गई. इस भावुक प्रतिक्रिया ने स्पष्ट कर दिया कि अजित पवार का जाना सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि एक पूरे राजनीतिक युग का अंत है.

बता दें कि हादसे के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं. इनके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार भी बारामती के लिए निकल चुके हैं.