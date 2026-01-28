महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक चव्हाण ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले की जांच की मांग की है. बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए चव्हाण ने कहा कि जब यह खबर सुनी तो हम लोग स्तब्ध रह गए.

उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था तब वह मेरी कैबिनेट में थे और सुबह 6 बजे से काम करते थे. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही नांदेड़ के एक कार्यक्रम में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया. तब यह पता नहीं था कि यह आखिरी बार होगा.

चव्हाण ने कहा कि विधानसभा में हमारा करियर एक साथ शुरू हुआ. हमारा रिश्ता कई सालों का था. दुर्भाग्य है कि कुछ और ही होना था, आज पूरे देश में दुख का माहौल है. सभी को बहुत दुख हुआ है. महाराष्ट्र की राजनीति में उनका ऊंचा कद था. देश और राज्य का बड़ा नुकसान हुआ है.

चव्हाण ने कहा कि पवार के साथ हुए इस हादसे की जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज के समय में मौसम भी कभी भी बदल जाता है. लेकिन वास्तव में क्या हुआ, इसकी जानकारी के लिए जांच कराना अनिवार्य है. इतना बड़ा हादसा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है डीजीसीए जांच करेगा ही.

बता दें 6 बार के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार का बुधवार को एक हादसे में निधन हो गया. उनके निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र समेत देश में शोक की लहर है. वहीं बारामती में आज बंद का ऐलान किया गया है. सीएम और डिप्टी सीएम, बारामती के लिए रवाना हो गए हैं. उधर, पवार के चाचा शरद पवार भी मुंबई से बारामती जा रहे हैं.