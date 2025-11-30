महाराष्ट्र के वाशिम में नगर परिषद चुनाव के दौरान AIMIM नेता और हैदराबाद के नामपल्ली से विधायक माजिद हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह चुनावी मंच से दिए गए अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. लोगों के बीच यह क्लिप खूब शेयर हो रही है और कई यूज़र्स इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं.

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि माजिद हुसैन AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद काज़िम के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा, "AIMIM कोई बच्चों का खेल नहीं है. जब हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी."

उनकी यह टिप्पणी धमकी भरे लहजे में कही गई प्रतीत हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. उन्होंने यह भी कहा कि अगर शरीयत में दखलअंदाजी की गई, तो अच्छा नहीं होगा.

सभा में बड़ी संख्या में लोग थे मौजूद

चुनावी सभा वाशिम के बागवान पूरा इलाके में आयोजित की गई थी, जहां भारी संख्या में AIMIM समर्थक मौजूद थे. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, कई लोगों ने इसे उकसाने वाला और चुनावी माहौल गर्माने वाला बयान बताया. कुछ यूज़र्स ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है.

AIMIM उम्मीदवार मैदान में

वाशिम नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए AIMIM की तरफ से मोहम्मद काज़िम चुनाव लड़ रहे हैं. माजिद हुसैन यहां उनके समर्थन में पहुंचे थे. पार्टी के स्थानीय नेताओं का दावा है कि विपक्ष उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराया हुआ है और उसी वजह से बयान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.

विधायक के बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी नई गर्मी पैदा कर दी है. विरोधी दलों ने इसे मतदाताओं को डराने की कोशिश बताया है. हालांकि AIMIM की ओर से अभी तक इस विवाद पर आधिकारिक सफाई नहीं आई है.