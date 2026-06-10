मानसून के लिए तैयार मुंबई मेट्रो: सुरक्षा, रखरखाव और निरीक्षण पूरा, AI से मिलेगी और मजबूती

मानसून के लिए तैयार मुंबई मेट्रो: सुरक्षा, रखरखाव और निरीक्षण का काम पूरा, AI तकनीकी से मिलेगी और मजबूती
Maharashtra News: मानसून एक्शन प्लान के तहत 39 संचालित मेट्रो स्टेशनों के प्रत्येक स्टेशन पर 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इस प्रकार मेट्रो लाइन 2A, 2B, 7 और 9 पर कुल 2496 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
- AI-प्रणाली, 24x7 नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय किए गए.
इस साल मानसून के मौसम को देखते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने महा मुंबई मेट्रो नेटवर्क की लाइन 2A, 2B, 7 और 9 पर तकनीक-आधारित व्यापक मानसून तैयारी योजना सक्रिय कर दी है. इसका उद्देश्य भारी बारिश और प्रतिकूल मौसम के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध मेट्रो सेवा उपलब्ध कराना है.
इस साल मेट्रो लाइन 2बी और 9 के परिचालन शुरू होने के बाद यह पहला मानसून है. इसको देखते हुए MMRDA के महानगर आयुक्त ने महा मुंबई मेट्रो को सभी परिचालित मेट्रो मार्गों पर विशेष मानसून तैयारियों के निर्देश दिए हैं. यात्री सुरक्षा, जलभराव की रोकथाम, आपातकालीन प्रतिक्रिया, और अवसंरचना संरक्षण के लिए स्टेशनों, डिपो, वायाडक्ट और अन्य मेट्रो परिसरों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है.
क्या है मानसून से पहले एक्शन प्लान?
मानसून एक्शन प्लान के तहत 39 संचालित मेट्रो स्टेशनों के प्रत्येक स्टेशन पर 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इस प्रकार मेट्रो लाइन 2A, 2B, 7 और 9 पर कुल 2,496 सीसीटीवी कैमरों का मजबूत निगरानी नेटवर्क तैयार किया गया है. इन कैमरों के माध्यम से यात्रियों की आवाजाही, स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स और महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी.
जलभराव की आशंका वाले संवेदनशील स्थानों पर 30 आपातकालीन पंप तैनात किए गए हैं. स्टेशनों, डिपो और वायाडक्ट पर वर्षा जल निकासी नालों की गाद, झाड़ियां और अन्य अवरोध हटाकर सफाई की गई है, ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके. संचालित सेक्शनों में वायाडक्ट की सफाई भी पूरी कर ली गई है, जिससे बारिश का पानी जमा न हो.
बाढ़ से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय
MMRDA ने मेट्रो नेटवर्क पर 1,070 इंसुलेटर की निवारक जांच और रखरखाव पूरा किया है. इसके साथ ही 25 केवी केबल्स, पैंटोग्राफ, ट्रांसफॉर्मर और लाइटनिंग अरेस्टर्स की जांच और रखरखाव भी किया गया है. ट्रैक्शन सब-स्टेशनों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं.
रियल-टाइम मौसम निगरानी के लिए 14 रणनीतिक स्टेशनों पर हवा की गति मापने वाली एनीमोमीटर प्रणाली लगाई गई है. इनमें मेट्रो लाइन 2A के दहिसर पूर्व, डहाणूकरवाडी, वलनाई, गोरेगांव पश्चिम और अंधेरी पश्चिम; मेट्रो लाइन 7 के राष्ट्रीय उद्यान, पोईसर, आरे, जोगेश्वरी पूर्व और गुंदवली; तथा मेट्रो लाइन 2B और 9 के मानखुर्द, शिवाजी चौक, दहिसर और काशीगांव स्टेशन शामिल हैं.
चोक-पॉइंट जोखिमों की जांच, हॉट स्टैंडबाय ट्रेनों की तैयारी
स्टेशन की छत से पानी रिसने, प्लेटफॉर्म ड्रेनेज और चोक-पॉइंट जोखिमों की जांच की गई है. यहां जो भी आवश्यक था, वहां सुधारात्मक कार्य पूरे किए गए हैं. मानसून सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अर्थिंग स्टेशनों पर अर्थ रेसिस्टेंस मापन, उपकरणों की कंडीशनिंग और मशीनरी की नियमित जांच पूरी की गई है.
परिचालन की दृष्टि से अप्रत्याशित परिस्थितियों में तुरंत उपयोग के लिए हॉट स्टैंडबाय ट्रेनें तैयार रखी गई हैं. मुख्य लाइन पर तीन आरक्षित मेट्रो ट्रेनें और डिपो में दो ट्रेनें उपलब्ध कराई गई हैं. इस प्रकार कुल पांच आरक्षित मेट्रो ट्रेनें तैयार रहेंगी. बिजली आपूर्ति बाधित होने या अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति में सेवा व्यवधान कम करने के लिए बैकअप सिस्टम भी तैयार रखे गए हैं.
सूचना व्यवस्था को मजबूत करने का काम तेज
इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री : 1800 889 0505 / 1800 889 0808) और आपातकालीन नंबर (8452905434 / 8652635301) जारी किए हैं. अपडेटेड मानसून एसओपी (Standard Operating Procedure) के तहत यात्री सूचना व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. भारी बारिश, जलभराव और परिचालन अपडेट से जुड़ी सूचनाएं डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, स्टेशन सिस्टम और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से यात्रियों तक पहुंचाई जाएंगी.
फ्लेक्स बैनर, ढीले सेफ्टी नेट, असुरक्षित सामग्री और तेज हवा में जोखिम पैदा कर सकने वाली वस्तुओं की पहचान कर उन्हें सुरक्षित किया गया है. मेट्रो परिचालन को प्रभावित कर सकने वाले पेड़ों और शाखाओं की छंटाई भी की गई है.
आपदा नियंत्रण कक्ष चालू
25 मई से 15 अक्टूबर 2026 तक के लिए एक समर्पित 24x7 आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया गया है. यह नियंत्रण कक्ष आपातकालीन समन्वय, शिकायत पंजीकरण और बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुलिस तथा राज्य सरकार के विभागों के साथ संवाद के लिए केंद्रीय कमांड हब के रूप में कार्य करेगा. ऑरेंज और रेड अलर्ट के दौरान यह नियंत्रण कक्ष रणनीतिक नोडल टीमों के साथ पूरी तरह सक्रिय रहेगा. बारिश से संबंधित प्रत्येक घटना की सूचना निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत एक घंटे के भीतर दी जाएगी. महत्वपूर्ण आपातकालीन परिस्थितियों में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की आपदा प्रबंधन टीम को आवश्यक संसाधन पहुंचाने के लिए विशेष मेट्रो कोच भी निर्धारित किए गए हैं.
AI-आधारित सिस्टम का उपयोग
पारंपरिक मानसून तैयारी के साथ-साथ MMRDA ने मेट्रो परिचालन में उन्नत तकनीक और AI-आधारित सिस्टम का भी उपयोग शुरू किया है. इससे सुरक्षा, पूर्वानुमान-आधारित रखरखाव, परिचालन दक्षता, राजस्व प्रबंधन और यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मेट्रो लाइन 2A और 7 पर लागू की गई AI-सक्षम ऑटोमेटेड पैंटोग्राफ कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम है. यह सिस्टम हाई-स्पीड कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलती ट्रेनों के पैंटोग्राफ की रियल-टाइम जांच करती है. इससे तकनीकी खराबी का जल्द पता लगाने और पूर्वानुमान-आधारित रखरखाव करने में मदद मिलती है. पहले जिस जांच में करीब 30 मिनट लगते थे, वही जांच अब प्रति ट्रेन कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है. इससे ट्रेनों की उपलब्धता, परिचालन विश्वसनीयता और यात्री सुरक्षा बढ़ती है, विशेषकर मानसून और प्रतिकूल मौसम के दौरान.
यात्रियों की लापरवाही, उपकरणों के साथ छेड़छाड़ या अवरोध पर होगी नजर
MMRDA ने स्टेशनों, डिपो और परिचालन क्षेत्रों में AI-आधारित वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम भी लागू की है. यह सिस्टम यात्रियों की गलत दिशा में आवाजाही, ट्रेन आने से पहले पीली सुरक्षा रेखा पार करना, संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से रुकना, संदिग्ध या लावारिस सामान, इमरजेंसी स्टॉप प्लंजर के पास अनधिकृत पहुंच और महत्वपूर्ण मेट्रो उपकरणों के साथ छेड़छाड़ या अवरोध जैसी गतिविधियों की पहचान कर सकता है.
इसके अलावा यात्रियों की आवाजाही का विश्लेषण, मांग का पूर्वानुमान, ट्रेन शेड्यूलिंग सहायता, भीड़ प्रबंधन, राजस्व विश्लेषण, किराया मिलान और परिचालन से जुड़े प्रमुख संकेतकों की रियल-टाइम निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का भी उपयोग किया जा रहा है.
क्या है मानसून से पहले व्यापक तैयारियों का उद्देश्य?
यह व्यापक मानसून रणनीति मुंबईकरों की सुरक्षा और सुविधा को केंद्र में रखकर तैयार की गई है. उन्नत तकनीक और मजबूत ऑन-ग्राउंड इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से MMRDA शहरी परिवहन के मानकों को और मजबूत कर रहा है. बारिश हो या धूप, प्रत्येक यात्री को सुरक्षित, भरोसेमंद और निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराना ही MMRDA का उद्देश्य है.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मुंबई और व्यापक मुंबई महानगर प्रदेश महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं. हर मौसम में इस क्षेत्र की गति बनाए रखने के लिए मजबूत और विश्वसनीय शहरी परिवहन व्यवस्था आवश्यक है. मानसून शहर के बुनियादी ढांचे की वास्तविक परीक्षा लेता है. हमारा ध्यान इस बात पर है कि नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद बना रहे."
उन्होंने आगे कहा, "मेट्रो लाइन 2A, 2B, 7 और 9 पर MMRDA की तैयारी भविष्य-उन्मुख, तकनीक-सक्षम और यात्री-केंद्रित बुनियादी ढांचे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. AI-सक्षम प्रणालियों, 24x7 निगरानी, जलभराव रोकथाम उपायों और समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया के माध्यम से मुंबई के मेट्रो नेटवर्क को बारिश हो या धूप, विश्वसनीय सेवा देने के लिए और मजबूत किया जा रहा है."
उपमुख्यमंत्री तथा MMRDA अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने इन तैयारियों पर कहा, “मानसून के दौरान सुरक्षित और निर्बाध मेट्रो सेवा सुनिश्चित करना महाराष्ट्र सरकार और MMRDA की प्रमुख प्राथमिकता है. मेट्रो लाइन 2A, 2B, 7 और 9 पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, नियंत्रण कक्ष और जलभराव रोकथाम उपाय सक्रिय किए गए हैं."
उन्होंने बताया कि एआई-आधारित ऑटोमेटेड पैंटोग्राफ कंडीशन मॉनिटरिंग के माध्यम से तकनीकी खराबियों का पता अब कुछ ही सेकंड में लगाया जा सकता है. इससे भारी बारिश के दौरान मेट्रो सेवाओं की विश्वसनीयता और ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी.