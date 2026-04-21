महाराष्ट्र: पालघर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत, 3 घायल
Palghar Firecracker Explosion: स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.
महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका के कोनसई गांव में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को जोरदार विस्फोट हुआ. हादसे में मौके पर 25 वर्षीय मजदूर भावेश दिलीप वावरे की मौत हो गई, जबकि तीन महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गईं.
घायलों में मोनिका पडवले , मोनिका जाधव, अर्चना मिसाल और जयश्री रावते शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से एक महिला को हालत नाजुक में अस्पताल में ले जाया गया जिसमें उसकी मौत हो गई .
32 मजदूर कर रहे थे काम
बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में करीब 32 मजदूर काम कर रहे थे और यहां सुतली बम समेत अन्य पटाखे बनाए जा रहे थे. विस्फोट इतना तेज था कि इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.
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Source: IOCL