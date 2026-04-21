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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: पालघर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत, 3 घायल

महाराष्ट्र: पालघर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत, 3 घायल

Palghar Firecracker Explosion: स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Apr 2026 08:48 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका के कोनसई गांव में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को जोरदार विस्फोट हुआ. हादसे में मौके  पर 25 वर्षीय मजदूर भावेश दिलीप वावरे की मौत हो गई, जबकि तीन महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गईं.

घायलों में मोनिका पडवले , मोनिका जाधव, अर्चना मिसाल और जयश्री रावते शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से एक महिला को हालत नाजुक में अस्पताल में ले जाया गया जिसमें उसकी मौत हो गई .

32 मजदूर कर रहे थे काम

बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में करीब 32 मजदूर काम कर रहे थे और यहां सुतली बम समेत अन्य पटाखे बनाए जा रहे थे. विस्फोट इतना तेज था कि इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 21 Apr 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Palghar News
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