AR रहमान के बयान को लेकर BJP पर भड़के वारिस पठान, बोले- 'भाजपा सरकार फैला रही नफरत'

मशहूर संगीतकार एआर रहमान के हालिया बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. एआर रहमान ने कहा कि पिछले 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में पहले के मुकाबले कम काम मिला है और “शायद यह एक साम्प्रदायिक मामला है.” उनके इस बयान पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी है.

'एआर रहमान बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं'

वारिस पठान ने कहा, “एआर रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं. इंटरनेशनली वेल नोन एक म्यूजिक कंपोजर हैं. अगर उन्होंने यह बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है. हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है.”

बीजेपी सरकार फैला रही नफरत

वहीं आगे वारिस पठान ने कहा, “एआर रहमान जो बोल रहे हैं वही हम भी बोल रहे हैं. 10-12 साल हो गए, बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं.”

#WATCH | Mumbai: On AR Rahman saying that he has lost work in Bollywood in last 8 years: ‘Maybe it’s a communal thing’ as reported in media, AIMIM national spokesperson Waris Pathan says, "AR Rahman is an internationally acclaimed, renowned music composer. If he said this, then… pic.twitter.com/7fm6KptU1m — ANI (@ANI) — ANI (@ANI) January 16, 2026 ">

वारिस पठान ने बयान में आगे कहा, “ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है. खास तौर से मुसलमानों के प्रति, कि आज पूरे देश के अंदर अब देखिए, कहीं ना कहीं मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जाता है.”

जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग

उन्होंने आगे कहा, “जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, कभी गाय का गोश्त ले जाने की झूठे, बेबुनियाद, शक की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है."

वारिस पठान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, "बीजेपी वालों ने हर चीज में अपने कुछ नफरती लोगों को भी छोड़ रखा है, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करते हैं. तो ये इनकी बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का नतीजा है, जो एक इतना बड़ा म्यूजिक कंपोजर भी आज इस तरह की बात कर रहा है.”