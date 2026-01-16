BMC का लेटेस्ट आंकड़ा, महायुति का होगा मेयर, AIMIM ने राज ठाकरे से ज्यादा सीटें जीतीं

मुंबई महानगरपालिका (BMC) की सभी 227 सीटों में से 221 सीटों के नतीजे घोषित हो गए. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी के खाते में 87 सीटें गई हैं. वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 24 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं, महायुति सरकार में शामिल अजित पवार की एनसीपी को मुंबई में तीन सीटें मिली हैं. शरद पवार को महज एक सीट पर जीत हासिल हुई. समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की. कांग्रेस के 'हाथ' 24 सीटें आई हैं. बीएमसी में मेयर बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 है. बीजेपी और शिवसेना के आंकड़े को जोड़ तो दें तो फिलहाल ये 111 (87+24) है. तीन और सीटों की जरूरत है. ये शुक्रवार रात साढ़े दस बजे तक के आंकड़े हैं. 6 सीटों के परिणाम आने बाकी हैं.

ठाकरे बंधुओं को कितनी सीटें?

बीएमसी चुनाव में साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को झटका लगा. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) को 65 सीटों पर जीत मिली है. वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 6 सीटें मिली. दिलचस्प है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने मुंबई में राज ठाकरे से ज्यादा 7 सीटों पर जीत हासिल की.

बीएमसी में किसे कितनी सीटें?

बीजेपी-87

कांग्रेस-24

एनसीपी-3

शिंदे-27

MNS-6

यूबीटी-64

शरद पवार-1

एआईएमआईएम-7

सपा-2

BMC में अविभाजित शिवसेना के वर्चस्व को बीजेपी ने तोड़ा

बीएमसी की सत्ता पर अविभाजित शिवसेना ने करीब 25 सालों तक राज किया. इस बार बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के लगभग तीन दशक के वर्चस्व को तोड़ दिया और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में शुक्रवार को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के शानदार प्रदर्शन के साथ, भाजपा अब बीएमसी में शासन की बागडोर संभालने के लिए अब तैयार है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शाम को दक्षिण मुंबई में उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 29 नगर निकायों में से 25 में सत्ता में आने वाला है.

बीएमसी सहित इन सभी महानगरपालिकाओं में गुरुवार (15 जनवरी) को वोट डाले गए थे. 227 सदस्यीय बीएमसी देश के सबसे अमीर नगर निकाय है. बीएमसी का 2025-26 का बजट 74,427 करोड़ रुपये है. महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिका चुनाव में 54.77 प्रतिशत मतदान हुआ था.