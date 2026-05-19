ट्विशा शर्मा मामले में होगी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री? इस शख्स के बयान से मिले संकेत

मध्य प्रदेश में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके पिता नवनिधि शर्मा ने मांग की है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराया जाए. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह, जमानत पर हैं और वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहीं हैं.

ट्विशा शर्मा केस में मृतका की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मृतका के पिता नवनीधि शर्मा ने कहा, 'यह महिला फिलहाल अग्रिम जमानत पर बाहर है और वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रही है. मीडिया के सामने आकर इस तरह सार्वजनिक रूप से मृतका के चरित्र को बदनाम करना और बेबुनियाद आरोप लगाना कानून का उल्लंघन है. अब समय हमारी बेटी को न्याय दिलाने का है.'

हमारी बेटी के शव का दूसरा पोस्टमार्टम (PM-2) नहीं हुआ- शर्मा

उन्होंने कहा कि उसकी मौत को इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी बेटी के शव का दूसरा पोस्टमार्टम (PM-2) नहीं हुआ है. इस प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ की जा सके. न्यायपालिका में इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग उसी संस्था का मजाक बना रहे हैं. हमारा कोई राजनीतिक या प्रभावशाली समर्थन नहीं है. खासकर अग्रिम जमानत मिलने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और भी स्पष्ट दिखाई दे रही है.'

ट्विशा शर्मा की रिटायर्ड जज सास बोलीं, 'हमें लगा था कि संस्कार वाली लड़की हमारे घर आई लेकिन...'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जल्द से जल्द दूसरा पोस्टमार्टम (PM-2) कराया जाए. ये लोग चाहते हैं कि शव खराब हो जाए और प्रक्रिया में देरी हो, ताकि हम हताश होकर यहां से चले जाएं. इस मामले की जांच मध्य प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य को सौंपी जानी चाहिए. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट या भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए.'