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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा की रिटायर्ड जज सास बोलीं, 'हमें लगा था कि संस्कार वाली लड़की हमारे घर आई लेकिन...'

ट्विशा शर्मा की रिटायर्ड जज सास बोलीं, 'हमें लगा था कि संस्कार वाली लड़की हमारे घर आई लेकिन...'

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में उसकी सास गिरिबाला सिंह ने कहा कि बहू ने अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराया था. साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था. काउंसिलिंग का सेशन था.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: अजीत | Updated at : 18 May 2026 10:06 PM (IST)
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भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत मामले में ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लग रहा है. इस बीच समर्थ सिंह की मां यानी ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने सोमवार (18 मई) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. वो जिला अदालत में जज रह चुकी हैं. गिरिबाला सिंह ने कहा कि उनके और हमारे परिवेश में फर्क था. लेकिन समर्थ और ट्विशा की मर्जी थी तो हम एक हुए. हमें लगा था कि एक संस्कार वाली लड़की हमारे घर आई है लेकिन उसका पूजा करना और संस्कार ये सब एक्टिंग की तरह था. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरिबाला सिंह रोने लगीं. उन्होंने कहा, ''बेटे और बहू ने एक दूसरे को पसंद किया था. वो बिना ब्याहे पहले घर आई थी तो हमें अटपटा लगा. शादी के बाद हमें लगा कि वो ऐसी नहीं थी. वो एक्टिंग कर रही थी.''

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ट्विशा शर्मा का जाना हमारा लॉस है- गिरिबाला सिंह

ट्विशा शर्मा के बारे में उन्होंने आगे कहा, "एक बहू और एक बेटी दोनों बराबर होती है. मुझे उम्मीद थी कि ट्विशा में परिवर्तन होगा. 5 महीने में वो 5 बार दिल्ली गई. जब वो आती थी तो बदली रहती थी. उसे कम उम्र में ग्लैमर वर्ल्ड में पुश किया गया. उसका जाना नाइट मेयर है. उसने अबॉर्शन अपनी मर्जी से कराया था. उसकी साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था. काउंसिलिंग का सेशन था. उसका जाना हमारा लॉस है."

लड़की के पिता की पर्सनैलिटी ठीक नहीं- गिरिबाला सिंह

गिरिबाला सिंह ने ये भी कहा, "अगर लड़की झूल जाती है और लड़के नहीं झूल पाते हैं तो क्या वो आरोपी हो जाते हैं? लड़की के पिता की पर्सनैलिटी ठीक नहीं है. वो भी बहुत अजीब हैं. मैंने उनकी मां को बुलाया कि यहां रहिए. कम से कम उसके शरीर को शांति से जाने दीजिए." समर्थ सिंह की मां ने आरोप लगाया कि ट्विशा उनकी (माता-पिता) आय का साधन थी, शायद इसका उनके अंदर गुस्सा है.

हमारा जज होना क्या गुनाह है?- गिरिबाला सिंह

पूर्व जज ने कहा कि उनके पति देश के लिए शहीद हुए हैं. शहीद की पत्नी को सम्मान नहीं दे सकते, ये कैसे लोग हैं? सामान्य आदमी को बेल हो जाती है. हमारा जज होना क्या गुनाह है? 

बता दें कि इस मामले में गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. लेकिन समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को खारिज कर दी. ट्विशा की मौत के बाद से ही पति समर्थ सिंह फरार है और उस पर पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 18 May 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Twisha Sharma
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