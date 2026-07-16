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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSagar: खौफनाक! बच्चे के स्कूल बैग से निकला सांप, क्लासरूम में मचा हड़कंप, टीचर ने ऐसे किया रेस्क्यू

Sagar: खौफनाक! बच्चे के स्कूल बैग से निकला सांप, क्लासरूम में मचा हड़कंप, टीचर ने ऐसे किया रेस्क्यू

Sagar News In Hindi: सामने साक्षात सांप को देख मासूम बच्चा बुरी तरह घबरा गया और अपना बैग वहीं छोड़कर तुरंत क्लास रूम से बाहर की तरफ भागा.

Written By : विनोद आर्य, सागर |  Updated at : 16 Jul 2026 06:57 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली विकासखंड के ग्राम चांदपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्कूली बच्चे के बैग से अचानक सांप निकलने से पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को शासकीय प्राथमिक स्कूल चांदपुर में कक्षा नर्सरी का छात्र भास्कर अहिरवार रोज की तरह स्कूल पहुंचा था. जैसे ही उसने क्लास रूम में बैठकर पढ़ाई करने के लिए अपने स्कूल बैग की चेन खोली, वैसे ही बैग के अंदर से एक सांप बाहर आ गया.

सामने साक्षात सांप को देख मासूम बच्चा बुरी तरह घबरा गया और अपना बैग वहीं छोड़कर तुरंत क्लास रूम से बाहर की तरफ भागा. छात्र को इस तरह डरकर भागते देख क्लास में मौजूद अन्य बच्चे भी दहशत में आ गए और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए.

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टीचर ने सूझबूझ से किया रेस्क्यू

बच्चों द्वारा मामले की सूचना दिए जाने के तुरंत बाद स्कूल के शिक्षक मौके पर पहुंचे. स्थिति को भांपते हुए शिक्षक अभय यादव ने बड़ी ही सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया. उन्होंने क्लास रूम के अंदर जाकर सावधानी से उस बैग को उठाया, जिसमें सांप बैठा हुआ था और उसे स्कूल परिसर से बाहर सड़क पर ले आए.

 

जब बैग को बाहर लाकर देखा गया, तो उसमें से करीब डेढ़ फीट लंबी सांप बाहर निकली. शिक्षक ने बिना देरी किए सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे पकड़कर एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया.

जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया

शिक्षक अभय यादव ने बताया कि छात्र ने जैसे ही क्लास रूम में बैग खोला और सांप देखा, वह घबराकर बाहर भागा था. सूचना मिलते ही वे तुरंत पहुंचे और बैग को बाहर लेकर आए. उन्होंने बताया कि बैग से निकली सांप को पूरी तरह सुरक्षित पकड़ लिया गया है और बाद में उसे ले जाकर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है. शिक्षक की इस तत्परता और बहादुरी के कारण एक बड़ा हादसा टल गया, जिसके बाद स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने राहत की सांस ली.

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About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Snake Sagar News MP News
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