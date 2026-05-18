Watch: मौत से ठीक पहले ट्विशा शर्मा का CCTV फुटेज, सीढ़ियों पर दी गई थी CPR
Twisha Sharma CCTV Footage: ट्विशा शर्मा के मौत मामले में अब सीसीटीवी फुजेट सामने आया है. फुटेज में दिशा सीढ़ियों से ऊपर जाते दिख रही है.
ट्विशा शर्मा केस में सीसीटीवी फुजेट सामने आया है. इस फुटेज में ट्विशा शर्मा को छत पर जाता हुआ देखा जा सकता है. कुछ देर बाद पति समर्थ सिंह और दो अन्य ट्विशा को (मरने के बाद) सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिख रहे. सीसीटीवी में दिख रहा है कि सीढ़ियों पर ट्विशा को सीपीआर दी गई.
मॉडल ट्विशा ने 12 मई को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी. रात को वो संदिग्ध हालात में फंदे से लटकी मिली थी. घटना वाली रात के समय के सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पति समर्थ सिंह और 2 अन्य लोग ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं.
Bhopal, Madhya Pradesh: CCTV footage of the Twisha Sharma death case in Bhopal.— IANS (@ians_india) May 18, 2026
(Video Source: Police) pic.twitter.com/CaV6tMT2AS
'समर्थ मानसिक रूप से ट्विशा को करता था प्रताड़ित'
इस बीच ट्विशा शर्मा की मां ने कहा, ''हमें न्याय की उम्मीद नहीं है. ट्विशा नहीं बल्कि समर्थ ड्रग्स लेता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, गंदी गालियां बकता था.
ट्विशा के पिता ने समर्थ से ड्रग वाली बात कही थी उसी के बाद पिता को नाक रगड़ के माफी मंगवाने की बात कही गई थी.''
हमें जांच पर भरोसा नहीं- ट्विशा की मां
ट्विशा शर्मा की मां ने आगे कहा कि हमें जांच पर भरोसा नहीं है, इनाम या पासपोर्ट सरेंडर करने की कार्यवाही पहले ही हो जानी चाहिए थी. हम चाहते हैं कि ये मामला दिल्ली ट्रांसफर हो और इसमें दोबारा पोस्टमार्टम हो.
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Source: IOCL