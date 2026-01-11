सिरोही: खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावट पर वार, 600 किलो नकली पनीर जब्त

जिले में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘शुद्ध आहार—मिलावट पर वार’ अभियान के तहत चिकित्सा एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 600 किलोग्राम अमानक पनीर को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया. यह पनीर गुजरात से सिरोही जिले में आपूर्ति के लिए लाया गया था, जिसे सस्ती दरों पर बेचे जाने की तैयारी थी.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. दिनेश खराड़ी के निर्देशानुसार जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान टी. शुभ मंगला के निर्देश की पालना में की गई.

इको वाहन में गुजरात से लाया गया था पनीर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत एवं धर्मवीर रेगर द्वारा शनिवार को निरीक्षण के दौरान एक इको वाहन को रोका गया, जिसमें गुजरात से पनीर लाकर सिरोही जिले में सप्लाई की जा रही थी. जांच के दौरान पाया गया कि विक्रेता के पास फूड लाइसेंस, बिल, ई-वे बिल एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे.

खट्टा स्वाद और बदबू, मिलावट का संदेह

सूचना मिलने पर सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी भी मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच में पनीर स्वाद में खट्टा एवं सूंघने पर बदबूदार पाया गया, जिससे मिलावट एवं खराब गुणवत्ता का संदेह गहराया. इसके बाद मोबाइल फूड लैब को मौके पर बुलाकर पनीर की जांच करवाई गई, जिसमें पनीर अमानक पाया गया.

हाईवे के होटलों में होनी थी सप्लाई

जांच में सामने आया कि यह पनीर सिरोही हाईवे स्थित विभिन्न होटलों में सप्लाई किया जाना था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा ऐसे सभी होटलों की पहचान कर अलग से निरीक्षण एवं कार्रवाई की जाएगी, जहां यह पनीर सप्लाई किया गया या किया जाना प्रस्तावित था.

नमूनीकरण के बाद जेसीबी से नष्टिकरण

खाद्य सुरक्षा टीम ने नियमानुसार पनीर का नमूनीकरण किया एवं जांच हेतु नमूने खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर भेजे गए. इसके पश्चात जेसीबी मशीन मंगवाकर पूरे 600 किलोग्राम पनीर को मौके पर ही नष्ट किया गया, ताकि आमजन के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो सके.

खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी

सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने जिले के समस्त खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि खाद्य सामग्री निर्माण में उच्च गुणवत्ता युक्त कच्चे माल का ही उपयोग करें. स्वच्छता एवं हाइजीन का विशेष ध्यान रखें तथा खुले तेल, मसाले एवं अन्य खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करें. बिना फूड लाइसेंस खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण, परिवहन या विक्रय करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अभियान रहेगा निरंतर

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में शुद्ध आहार—मिलावट पर वार अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा. आमजन से भी अपील की गई है कि यदि कहीं मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें.