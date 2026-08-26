Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदमकल से MLA की निजी कार की धुलाई? सिंगरौली में वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

दमकल से MLA की निजी कार की धुलाई? सिंगरौली में वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

वीडियो सामने आने के बाद भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि उन्हें भी इस बारे में ड्राइवर से पूछने के बाद जानकारी मिली.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 26 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सरकारी संसाधनों के कथित इस्तेमाल का एक मामला सामने आया है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामनिवास शाह के सरकारी आवास के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से उनकी निजी इनोवा कार की धुलाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 से भाजपा विधायक रामनिवास शाह के बिलौंजी स्थित शासकीय आवास के बाहर एक फायर ब्रिगेड वाहन खड़ा है. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप के जरिए पानी डालकर इनोवा कार को साफ करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में तीन कर्मचारी कार पर पानी डालते दिखाई देते हैं.

बताया जा रहा है कि जिस वाहन की धुलाई की जा रही थी, वह विधायक रामनिवास शाह का निजी वाहन है. वीडियो वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सरकारी सेवा का वाहन विधायक की निजी कार की सफाई के लिए वहां क्यों पहुंचा था और इसका इस्तेमाल किसके निर्देश पर किया गया.

 विधायक ने क्या सफाई दी?

वीडियो सामने आने के बाद भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि उन्हें भी इस बारे में ड्राइवर से पूछने के बाद जानकारी मिली. विधायक के मुताबिक, महापौर के यहां पानी की टंकी का पंप खराब था और पानी नहीं था. इसी वजह से फायर ब्रिगेड का वाहन पानी उपलब्ध कराने के लिए आया था.

रामनिवास शाह ने कहा कि उस समय वे वहीं खड़े थे और उनकी गाड़ी कुछ गंदी थी. इसी दौरान कार पर पानी डाला गया. विधायक ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य अपनी गाड़ी को फायर ब्रिगेड से धुलवाना नहीं था.

विधायक के मुताबिक, वह एक सरकारी साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इसके साथ ही बीपी मंडल की जयंती का कार्यक्रम भी था. उन्होंने बताया कि वह एक दिन पहले ही भोपाल से लौटे थे और अगले दिन कई कार्यक्रमों में शामिल होना था.

रामनिवास शाह ने यह भी बताया कि मुस्लिम समुदाय के त्योहार, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी को लेकर कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक होनी थी, जिसमें उनकी मौजूदगी जरूरी थी. इसी वजह से उन्होंने ड्राइवर से जल्दी जाने और वापस आने को कहा था.

विधायक ने सफाई देते हुए सवाल किया, 'कोई विधायक और सांसद अपनी गाड़ी धुलाता है क्या!'

 एमपी कांग्रेस चीफ ने उठाए सवाल

एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने इस मामले पर सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा- यह वीडियो देशभर में वायरल है! मैं प्रतीक्षा कर रहा था मोहन यादव सरकार कुछ प्रतिक्रिया तो जरूर देगी! लेकिन, आत्ममुग्धता में डूबी ‘अभिनंदन सरकार’ आत्म-केंद्रित होकर इतनी तालियां बजा रही है कि उसे अपने ‘अपराध’ दिखाई ही नहीं दे रहे! बहरहाल, सिंगरौली में बीजेपी के विधायक की कार फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी से धुल रही है! साथ ही सरकार की इज्जत भी!

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
MP News Singrauli News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
दमकल से MLA की निजी कार की धुलाई? सिंगरौली में वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
दमकल से MLA की निजी कार की धुलाई? सिंगरौली में वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
मध्य प्रदेश
55 की उम्र में प्यार का खुमार, प्रेमी संग महिला ने ली बेटे की जान
55 की उम्र में प्यार का खुमार, प्रेमी संग महिला ने ली बेटे की जान
मध्य प्रदेश
दतिया में फ्रॉड बाबा ने की करोड़ों की ठगी, ग्रामीणों ने दर्ज कराई FIR
दतिया: बाबा ने भभूति से भरोसा जीता, फिर की करोड़ों की ठगी, FIR
मध्य प्रदेश
सेवढ़ा सिविल कोर्ट में चोरों का धावा, कई कमरों के तोड़े ताले
सेवढ़ा सिविल कोर्ट में चोरों का धावा, कई कमरों के तोड़े ताले
Advertisement

वीडियोज

Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Heavy Rain News Today | Weather Alert: इफको चौक पर धंसी सड़क...बेसमेंट में लबालब पानी | ABP News
गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
महाराष्ट्र
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
क्रिकेट
शुभमन गिल की ‘यंग’ टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी 30 से ऊपर के? यहां देखें
शुभमन गिल की ‘यंग’ टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी 30 से ऊपर के? यहां देखें
इंडिया
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
हेल्थ
किस तरह की एक्सरसाइज करने पर होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए सावधानी
किस तरह की एक्सरसाइज करने पर होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए सावधानी
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
शिक्षा
इस राज्य के इंटर्न डॉक्टरों की चांदी, इतना बढ़ा स्टाइपेंड 
इस राज्य के इंटर्न डॉक्टरों की चांदी, इतना बढ़ा स्टाइपेंड 
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget