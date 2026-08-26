दमकल से MLA की निजी कार की धुलाई? सिंगरौली में वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सरकारी संसाधनों के कथित इस्तेमाल का एक मामला सामने आया है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामनिवास शाह के सरकारी आवास के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से उनकी निजी इनोवा कार की धुलाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 से भाजपा विधायक रामनिवास शाह के बिलौंजी स्थित शासकीय आवास के बाहर एक फायर ब्रिगेड वाहन खड़ा है. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप के जरिए पानी डालकर इनोवा कार को साफ करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में तीन कर्मचारी कार पर पानी डालते दिखाई देते हैं.

बताया जा रहा है कि जिस वाहन की धुलाई की जा रही थी, वह विधायक रामनिवास शाह का निजी वाहन है. वीडियो वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सरकारी सेवा का वाहन विधायक की निजी कार की सफाई के लिए वहां क्यों पहुंचा था और इसका इस्तेमाल किसके निर्देश पर किया गया.

विधायक ने क्या सफाई दी?

वीडियो सामने आने के बाद भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि उन्हें भी इस बारे में ड्राइवर से पूछने के बाद जानकारी मिली. विधायक के मुताबिक, महापौर के यहां पानी की टंकी का पंप खराब था और पानी नहीं था. इसी वजह से फायर ब्रिगेड का वाहन पानी उपलब्ध कराने के लिए आया था.

रामनिवास शाह ने कहा कि उस समय वे वहीं खड़े थे और उनकी गाड़ी कुछ गंदी थी. इसी दौरान कार पर पानी डाला गया. विधायक ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य अपनी गाड़ी को फायर ब्रिगेड से धुलवाना नहीं था.

विधायक के मुताबिक, वह एक सरकारी साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इसके साथ ही बीपी मंडल की जयंती का कार्यक्रम भी था. उन्होंने बताया कि वह एक दिन पहले ही भोपाल से लौटे थे और अगले दिन कई कार्यक्रमों में शामिल होना था.

रामनिवास शाह ने यह भी बताया कि मुस्लिम समुदाय के त्योहार, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी को लेकर कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक होनी थी, जिसमें उनकी मौजूदगी जरूरी थी. इसी वजह से उन्होंने ड्राइवर से जल्दी जाने और वापस आने को कहा था.

विधायक ने सफाई देते हुए सवाल किया, 'कोई विधायक और सांसद अपनी गाड़ी धुलाता है क्या!'

एमपी कांग्रेस चीफ ने उठाए सवाल

एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने इस मामले पर सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा- यह वीडियो देशभर में वायरल है! मैं प्रतीक्षा कर रहा था मोहन यादव सरकार कुछ प्रतिक्रिया तो जरूर देगी! लेकिन, आत्ममुग्धता में डूबी ‘अभिनंदन सरकार’ आत्म-केंद्रित होकर इतनी तालियां बजा रही है कि उसे अपने ‘अपराध’ दिखाई ही नहीं दे रहे! बहरहाल, सिंगरौली में बीजेपी के विधायक की कार फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी से धुल रही है! साथ ही सरकार की इज्जत भी!