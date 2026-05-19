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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSingrauli News: सिंगरौली से अगवा 2 साल की मासूम झारखंड से बरामद, 36 घंटे-200 CCTV से सुलझी गुत्थी

Singrauli News: सिंगरौली से अगवा 2 साल की मासूम झारखंड से बरामद, 36 घंटे-200 CCTV से सुलझी गुत्थी

Singrauli News In Hindi: सिंगरौली में बैढन बस स्टैंड से 2 साल की बच्ची का अपहरण मां-बाप के लिए सदमा था. लेकिन पुलिस ने 150 जवानों और 200 CCTV कैमरों की मदद से 36 घंटे में मासूम को सकुशल ढूंढ निकाला.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 May 2026 10:56 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने हर मां-बाप की नींद उड़ा दी. बैढन बस स्टैंड पर अपने पिता के सीने से लगकर सो रही 2 साल की एक मासूम बच्ची अचानक रात के अंधेरे में गायब हो गई. लेकिन सिंगरौली पुलिस की मुस्तैदी, 150 जवानों की टीम और 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से 36 घंटे के भीतर इस किडनैपिंग की गुत्थी सुलझा ली गई. पुलिस ने बच्ची को झारखंड से सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है.

कैसे घटी वारदात? गोद से गायब हुई मासूम

जानकारी के मुताबिक, सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के चटनियाँ गांव निवासी अर्जुन सिंह 15 मई की रात हनुमान मंदिर (सिंगरौली) से अपने घर जाने के लिए बैढन बस स्टैंड पहुंचे थे. बस का इंतजार करते-करते अर्जुन सिंह रात की थकान से चूर हो गए और अपनी दो साल की मासूम बेटी को सीने से लगाकर वहीं सो गए.

रात के अंधेरे में एक शातिर अपराधी की निगाह उस बच्ची पर टिकी हुई थी. कुछ देर बाद आरोपी दबे पांव आया और सोते हुए पिता के पास से बच्ची को उठाकर फरार हो गया. सुबह जब अर्जुन सिंह की आंख खुली तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी. गोद खाली थी और बेटी गायब थी. बदहवास पिता ने बस स्टैंड पर चीख-पुकार मचाई, जिसके बाद उन्होंने फौरन बैढन कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

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36 घंटे का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंगरौली पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आ गई. बच्ची को खोजने के लिए करीब 150 पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम गठित की गई. बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन, हाईवे, ढाबे और राज्य के बॉर्डर तक सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया.

जांच के दौरान पुलिस टीम ने इलाके के 200 से ज्यादा CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. एक-एक फ्रेम चेक करने के बाद पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा, जिससे पता चला कि आरोपी बच्ची को लेकर झारखंड की तरफ भागा है.

झारखंड में पुलिस की दबिश और आरोपी की गिरफ्तारी

सुराग मिलते ही पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर झारखंड में दबिश दी और महज 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया. मासूम डरी-सहमी जरूर थी, लेकिन सुरक्षित थी. पुलिस ने मौके से आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का बयान और आगे की जांच

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) संघप्रिय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान झारखंड के लातेहार निवासी विनोद महतो के रूप में हुई है.

उन्होंने बताया कि आरोपी हाल ही में सिंगरौली आया था और परसौना बाजार के पास एक मोटर गैराज में काम करता था. 15 मई की रात उसने बैढन बस स्टैंड से मासूम का अपहरण किया और उसे लेकर झारखंड भाग गया.

फिलहाल पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अपहरण के पीछे उसका मुख्य मकसद क्या था. क्या आरोपी किसी मानव तस्करी (Human Trafficking) गिरोह से जुड़ा है या इसके पीछे कोई और साज़िश थी, पुलिस इन सभी एंगल्स से मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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Input By : देवेंद्र पांडे
Published at : 19 May 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Singrauli News MP News
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