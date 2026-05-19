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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?

Twisha Sharma News: सपा चीफ अखिलेश यादव ने ट्विशा शर्मा के मामले में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले में अभी तक उचित कार्रवाई न होने को लेकर सवाल उठाए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 May 2026 03:26 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में टिप्पणी की है. इसके साथ ही सपा चीफ ने उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर में दीपिका की मौत के मामले भी सवाल उठाए हैं. 

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने लिखा कि  उप्र की एक बेटी की, मप्र के भोपाल में हुई दहेज़ हत्या कांड की गंभीर जाँच हो और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले. उन्होंने लिखा कि जब दोनों राज्यों ‘मध्य प्रदेश’ और ‘उत्तर प्रदेश’ में भाजपा सरकारें हैं तो फिर कार्रवाई न करने का क्या कारण है. ये स्पष्ट किया जाए.

नोएडा की दीपिका का मामला क्या है?

यूपी के ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 के जलपुरा गांव में एक 24 वर्षीय नवविवाहिता दीपिका नागर की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दीपिका नागर के परिजनों ने दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया है. दीपिका की मां सरोज नागर ने आईएएनएस से बताया कि परसों रात करीब एक बजे हमें यह जानकारी मिली कि हमारी बेटी छत से गिर गई है. उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कैसे गिरी या असल में क्या हुआ था. जब हमने पूछा कि हमारी बेटी कैसे गिरी, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.  

ट्विशा का मामला क्या है?

ट्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपनी सास गिरिबाला सिंह के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी. उसकी मृत्यु के बाद, कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन ने 15 मई को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की, जिसमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया.भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.प्रारंभिक पुलिस रिकॉर्ड में ट्विशा की 9 दिसंबर, 2025 को हुई शादी के बाद से लगातार दहेज उत्पीड़न, मानसिक क्रूरता और शारीरिक यातना जैसे आरोपों में मामला दर्ज है.बता दें कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगाना बताया गया है, लेकिन साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों पर कई चोटों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है.

 

Published at : 19 May 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh News Crime News Akhilesh Yadav Up News Up Politics Mp News Twisha Sharma
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