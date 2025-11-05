सीधी जिले की खस्ता हालत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नाराजगी आखिरकार उबाल पर आ गई. सोमवार को कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन डॉ. एस. बी. खरे पर स्याही फेंक दी. घटना उस वक्त हुई जब डॉ. खरे अपने निजी क्लिनिक से बाहर निकलकर सरकारी वाहन में बैठने जा रहे थे. पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

क्या है मामला

पुलिस के अनुसार, डॉ. खरे अपने क्लिनिक से निकलकर किसी आधिकारिक काम के लिए जा रहे थे, तभी विवेक पांडे के नेतृत्व में आए कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया.

बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता लंबे समय से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग कर रहे थे और इसको लेकर कई बार ज्ञापन भी सौंप चुके थे, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने विरोध का यह तरीका अपनाया.

स्याही फेंकने के बाद मचा हंगामा

गवाहों के मुताबिक, जैसे ही डॉ. खरे बाहर आए, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और अचानक उन पर स्याही फेंक दी. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. डॉक्टर के चालक और सहायक ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक हमलावर भाग निकले. डॉ. खरे ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.

जमोदी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विवेक पांडे सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. कई जगह नए डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और दवाओं की सप्लाई भी सुधारी जा रही है.

वहीं, पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी.