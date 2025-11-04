हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 140 मकानों पर चला बुलडोजर, जानें वजह

इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 140 मकानों पर चला बुलडोजर, जानें वजह

Indore News: इंदौर नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है. एमआर-9 से एलआईजी लिंक रोड चौड़ीकरण में 140 मकान पर बुलडोजर चला है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Nov 2025 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के इंदौर में मास्टर प्लान के तहत शहर में सड़क चौड़ीकरण कार्य को गति देने के लिए इंदौर नगर निगम ने मंगलवार (4 नवंबर) को बड़ी कार्रवाई की. निगम के रिमूवल विभाग ने एम.आर. 9 से एल.आई.जी. लिंक रोड चौड़ीकरण कार्य में बाधक बने लगभग 140 से अधिक मकानों को हटाया यह कार्रवाई मालवीय नगर क्षेत्र में की गई.

नगर निगम की टीम ने 140 घरों को जमींदोज कर दिया है. नगर आयुक्त के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है. इस दौरान  नगर निगम के अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा. बता दें नगर निगम इस क्षेत्र में पहली भी कार्रवाई कर चुकी है. अब निर्माण कार्य के लिए इलाके को खाली कराया जा रहा है. 

पूरी कार्रवाई पर एक नजर 

दरअसल इंदौर नगर निगम की टीम ने सुबह से ही रिमूवल अभियान शुरू किया. कार्रवाई में 5 जेसीबी मशीनें और 5 पोकलेन मशीनें लगाई गईं. मशीनों की मदद से मकानों को हटाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ता पूरी तरह से खाली कराया गया. 

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई मास्टर प्लान के अनुरूप की गई है ताकि आगामी सड़क निर्माण कार्य में कोई बाधा न रहे. मौके पर नगर निगम का रिमूवल अमला और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी. 

स्थानीय लोगों ने हटाया अपना सामान

स्थानीय निवासियों ने भी कार्रवाई के दौरान अपने-अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर हटाया. निगम का कहना है कि प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता और पुनर्वास से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

वहीं इंदौर में हुई इस कार्रवाई के बाद नगर निगम अब एमआर-9 से एलआईजी लिंक रोड तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से शुरू करेगा, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है. प्रशासन के आला अधिकारियों और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2025 07:29 PM (IST)
Tags :
Municipal Corporation MADHYA PRADESH NEWS Indore News Indore
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
यूटिलिटी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
शिक्षा
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget