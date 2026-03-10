हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSehore News: मंदिर परिसर में नॉनवेज बनाने का आरोप, वेब सीरीज शूटिंग टीम पर उठे सवाल

Sehore News: मंदिर परिसर में नॉनवेज बनाने का आरोप, वेब सीरीज शूटिंग टीम पर उठे सवाल

Sehore News In HIndi: गिलावनी माता मंदिर परिसर में रह रही फिल्म मेकर टीम द्वारा अंडा , मांस बनाएं जाने पर सोमवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है. व्यापारियों ने भी विरोध किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Mar 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सीहोर इछावर नगर के गिलावनी माता मंदिर परिसर में रह रही फिल्म मेकर टीम द्वारा अंडा , मांस बनाएं जाने पर सोमवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिल्म मेकर टीम द्वारा मंदिर परिसर में मांसाहारी भोजन बनाने से न सिर्फ मंदिर परिसर अपवित्र हो रहा है, बल्कि हिन्दू धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि टीम को यहां से नहीं हटाया गया तो बजरंग दल को उग्र आंदोलन करने को मेंबर होना पड़ेगा.

नगर में पिछले तीन दिनों से फौजी वेव सिरीज़ की शूटिंग चल रही है. फिल्म मेकर टीम गिलावनी माता मंदिर परिसर में ठहरी हुई है. इसी परिसर में हनुमान मंदिर भी है. जिसमें टीम नॉनवेज भी खा रही है.जिसके बाद अब मामला तूल पकड़ गया.

बजरंग दल ने जताया ऐतराज

सोमवार को बजरंग दल को सूचना मिली कि टीम को भोजन में अंडा, मांस आदि परोसा जा रहा है. इससे बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए. बजरंग दल के सौरभ मकरेया ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके ने जाकर देखा तो वहां अंडे और चिकन की सब्जी मौके पर मिली. मकरेया ने कहा कि इस पर हमने टीम के जिम्मेदारों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है साथ ही चेतावनी दी है कि कल तक परिसर खाली नहीं किया तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा.

शूटिंग से रोजगार हुआ चौपट

नगर में पिछले तीन दिनों से चल रही फौजी वेव सिरीज़ की शूटिंग नागरिकों और व्यापारियों के लिए परेशान का सबब बन रही है. दरअसल शूटिंग के लिए मेकर टीम ने पूरे बस स्टैंड परिसर को रस्सी बांधकर बंद कर चारों ओर से दिया है. इससे परिसर में स्थित सब्जी, फल  सहित अन्य दुकानदारों का पूरा व्यवसाय चौपाल हो रहा है. इसके चलते इनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

मेकर्स ने नॉनवेज दोबारा परोसने से किया इनकार

जिले के इछावर में वेब सीरीज फौज की शूटिंग, मेकर्स टीम पर मंदिर परिसर में नॉनवेज खाने का आरोप, वीडियो आया सामने, बजरंग दल ने विरोध जताया. मेकर्स टीम बोली अब ऐसा नहीं होगा, मुंबई से आए आए एक मेकर्स टीम के सदस्य ने मांगा था नॉनवेज.

Published at : 10 Mar 2026 01:38 PM (IST)
