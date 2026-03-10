हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशBhopal News: ईरान-इजरायल युद्ध के असर को लेकर एक्शन में CM मोहन यादव, बुलाई समीक्षा बैठक

Bhopal News: ईरान-इजरायल युद्ध के असर को लेकर एक्शन में CM मोहन यादव, बुलाई समीक्षा बैठक

Iran Israel War: भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभावित अंतरराष्ट्रीय हालात के असर को देखते हुए राज्य स्तर पर अहम बैठक बुलाई है. ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच यह खबर आई है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Mar 2026 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

इज़रायल ईरान युद्ध के मध्य प्रदेश में संभावित असर को लेकर सरकार एक्शन मोड में दिख रही है. इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई है. बैठक में चीफ़ सेक्रेटरी, DGP, गृह सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग,  हॉर्टिकल्चर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ईरान-इजरायल युद्ध से मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. साथ ही LPG और CNG की सप्लाई प्रभावित होने की संभावना भी है.

पेट्रोल-डीजल के स्टॉक की होगी समीक्षा

इस बैठक में प्रदेश में पेट्रोल-डीजल, LPG और CNG के स्टॉक की समीक्षा की जाएगी. साथ ही मिडल ईस्ट में फंसे लोगों को निकालने की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी. अधिकारियों को आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए जाएंगे. प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को कमर कसने के लिए इस बैठक के निर्देश दिए हैं.

सीएम मोहन यादव ने बुलाई बैठक

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभावित अंतरराष्ट्रीय हालात के असर को देखते हुए राज्य स्तर पर अहम बैठक बुलाई है. आशंका जताई जा रही है कि यदि हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है और एलपीजी-सीएनजी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है.

स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में प्रदेश में ईंधन और गैस के स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही मध्य पूर्व में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी. सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने और आम लोगों पर असर कम करने के लिए तत्काल एक्शन प्लान लागू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल, कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का 1 विधायक कम, BJP की बल्ले-बल्ले!

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Bhopal News MOHAN YADAV Iran Israel War ISRAEL MADHYA PRADESH NEWS #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Bhopal News: ईरान-इजरायल युद्ध के असर को लेकर एक्शन में CM मोहन यादव, बुलाई समीक्षा बैठक
मध्य प्रदेश: ईरान-इजरायल युद्ध के असर को लेकर एक्शन में CM मोहन यादव, बुलाई समीक्षा बैठक
मध्य प्रदेश
Maihar News: यूट्यूब पर वीडियो देखकर युवक बना रहा था बंदूक, गोली चलने से युवक घायल
मैहर: यूट्यूब पर वीडियो देखकर युवक बना रहा था बंदूक, गोली चलने से युवक घायल
मध्य प्रदेश
Indore News: चाकू और तलवार के साथ 3 युवकों का डांस करने का वीडियो वायरल, इंदौर पुलिस ने लिया एक्शन
चाकू और तलवार के साथ 3 युवकों का डांस करने का वीडियो वायरल, इंदौर पुलिस ने लिया एक्शन
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल, कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का 1 विधायक कम, BJP की बल्ले-बल्ले!
MP की सियासत में बड़ी हलचल, कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का 1 विधायक कम, BJP की बल्ले-बल्ले!
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
बिहार
Varanasi News: ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी मामले पर सुनवाई
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
विश्व
Israel-Iran War: ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
जनरल नॉलेज
Persian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget