Bhopal News: ईरान-इजरायल युद्ध के असर को लेकर एक्शन में CM मोहन यादव, बुलाई समीक्षा बैठक

इज़रायल ईरान युद्ध के मध्य प्रदेश में संभावित असर को लेकर सरकार एक्शन मोड में दिख रही है. इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई है. बैठक में चीफ़ सेक्रेटरी, DGP, गृह सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ईरान-इजरायल युद्ध से मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. साथ ही LPG और CNG की सप्लाई प्रभावित होने की संभावना भी है.

पेट्रोल-डीजल के स्टॉक की होगी समीक्षा

इस बैठक में प्रदेश में पेट्रोल-डीजल, LPG और CNG के स्टॉक की समीक्षा की जाएगी. साथ ही मिडल ईस्ट में फंसे लोगों को निकालने की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी. अधिकारियों को आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए जाएंगे. प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को कमर कसने के लिए इस बैठक के निर्देश दिए हैं.

सीएम मोहन यादव ने बुलाई बैठक

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभावित अंतरराष्ट्रीय हालात के असर को देखते हुए राज्य स्तर पर अहम बैठक बुलाई है. आशंका जताई जा रही है कि यदि हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है और एलपीजी-सीएनजी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है.

स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में प्रदेश में ईंधन और गैस के स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही मध्य पूर्व में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी. सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने और आम लोगों पर असर कम करने के लिए तत्काल एक्शन प्लान लागू किया जाएगा.

