सतना में BJP नेता अशोक सिंह गिरफ्तार, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी में FIR दर्ज

हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसतना में BJP नेता अशोक सिंह गिरफ्तार, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी में FIR दर्ज

Madhya Pradesh News: सतना में चाकू की नोक पर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर धमकी देने के आरोप में भाजपा नेता अशोक सिंह पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी की FIR दर्ज.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 28 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

सतना जिले में चाकू की नोक पर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपों से जुड़े मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है. आरोपी भाजपा नेता अशोक सिंह के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले यह मामला केवल जांच के दायरे में था, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया.

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी अशोक सिंह निवासी करही (हनुमानगंज) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. FIR दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी ने पहले बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे डराने की कोशिश की. इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

वायरल वीडियो से बढ़ा दबाव

इस केस में उस वक्त नया मोड़ आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आरोपी खुलेआम गालियां देता नजर आया. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा और जांच के बाद FIR दर्ज की गई.

पीड़िता ने 22 दिसंबर को आरोपी अशोक सिंह निवासी करही (हनुमानगंज) के खिलाफ पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह को लिखित शिकायत सौंपी थी. शिकायत मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन जांच की जिम्मेदारी डीएसपी (हेडक्वार्टर) मनोज त्रिवेदी को सौंपी गई.

6 महीने पहले घर में घुसकर की थी वारदात

पीड़िता के मुताबिक करीब 6 महीने पहले आरोपी उसके घर में घुस आया था. उसने चाकू की नोक पर उसके साथ जबरदस्ती की और इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया. पीड़िता का आरोप है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी.

वीडियो वायरल करने की धमकी

शिकायत में यह भी कहा गया था कि पहली वारदात के बाद आरोपी 20 दिसंबर को फिर पीड़िता के पास पहुंचा और छेड़छाड़ की. आरोपी ने पहले बनाए गए वीडियो को वायरल करने की धमकी दी. पीड़िता का कहना है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी जिला बदर रह चुका है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 28 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Satna News MADHYA PRADESH NEWS RAPE CASE
