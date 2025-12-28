हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छिंदवाड़ा में पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला पर तलवार से किया जानलेवा हमला, आरोपी को भेजा गया जेल

छिंदवाड़ा में पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला पर तलवार से किया जानलेवा हमला, आरोपी को भेजा गया जेल

MP News: परासिया के भमोडी गांव में युवक ने मामूली विवाद में अपनी 63 वर्षीय पड़ोसन पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया.

By : एबीपी मध्य प्रदेश डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 Dec 2025 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया के बड़कुही पुलिस चौकी के भमोडी गांव में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मामूली विवाद में एक युवक ने अपनी 63 वर्षीय पड़ोसन पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भमोडी के कोल मोहल्ला निवासी राधा बाई पति फूलसिंह रघुवंशी (63 वर्ष) दूसरों के घरों में काम कर अपना जीवन यापन करती हैं. उनके पड़ोस में ही मनोज उर्फ 'मंत्री' पिता लालमन रावते रहता है, जो मुर्गियां पालने का काम करता है. मनोज को पिछले कुछ समय से शक था कि राधा बाई का पुत्र बाबू उसकी मुर्गियों को मारता है. इसी रंजिश के चलते गुरुवार रात जब मनोज को बाबू रेलवे स्टेशन के पास मिला, तो उसने विवाद शुरू कर दिया.

विवाद बढ़ने पर बाबू अपने घर लौट आया, लेकिन सनकी मनोज तलवार लेकर उसके घर पहुंच गया. घर के बाहर फिर से गाली-गलौज और विवाद शुरू हुआ. जब मामला हाथ से निकलने लगा, तो बुजुर्ग राधा बाई अपने बेटे को बचाने के लिए बीच-बचाव करने आईं. इसी दौरान आरोपी मनोज ने हाथ में ली हुई तलवार से राधा बाई पर हमला कर दिया.

बचाव में आई महिला लहूलुहान

बुजुर्ग महिला ने जब खुद को बचाने का प्रयास किया, तो तलवार के वार उनके हाथ, ठोड़ी और कोहनियों पर लगे. हमले के बाद राधा बाई लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ीं. ग्रामीणों और परिजनों की मदद से उन्हें तुरंत बड़कुही पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां से उन्हें परासिया सिविल अस्पताल भेजा गया. घाव गहरे होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें देर रात ही जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर कर दिया. शुक्रवार शाम तक महिला का उपचार जारी था और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

चांदामेटा टीआई ईश्वरी पटले ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई थी. उन्होंने कहा, "एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो परिवारों के बीच मुर्गियों को लेकर पुराना विवाद था. आरोपी का कहना था कि पीड़ित परिवार उसके मुर्गा-मुर्गियों को मारता है. इसी बात पर हुए विवाद में आरोपी ने तलवार निकाल ली. बीच-बचाव करने आई महिला के चेहरे और हाथ में चोटें आई हैं. आरोपी मनोज रावते को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है.

Input By : सचिन पांडे
Published at : 28 Dec 2025 09:01 AM (IST)
Chhindwara News MADHYA PRADESH NEWS
